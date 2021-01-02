理財周刊發行人-洪寶山(圖/理財周刊提供)

歷史總是意外的驚人相似，正所謂太陽底下無新鮮事，曾經歷過2011年311強震的投資人，相信一定還記得，當年財經界最熱門的一詞就是「斷鏈缺料」。

斷鏈危機 奠定台股起漲基礎

日本強震造成福島核電廠爆炸後，幾乎每個產業都發生斷鏈的情況，從印刷電路板產業中的關鍵材料BT樹脂及壓延銅箔，面板產業需要的TAC膜，各種電子產品必備的高階被動元件、電池芯、光學元件，到關鍵IC如電子羅盤，半導體上游的曝光設備、玻璃基板、矽晶圓、IC基板等。

雖然當年的措手不及，因斷鏈而無法供貨，造成營收下滑，又疊加歐債危機蠢蠢欲動，消費者觀望，使得買氣遞延，台股跌了半年。不過，那次的教訓，反倒加速促成「台日聯盟」、「聯日抗韓」，奠定了台股後來從2015年的7203低點起漲至今的基礎。

2020年的這次是百年大疫造成供給突然斷鏈，源自於三十年來的全球化分工的過程，造成許多低門檻技術的行業，如口罩，生產線竟高度集中在中國，無預警的鎖國封城，讓各國驚覺產業分工不該只注重成本，還有國安的戰略考量，結果促成了台美日歐價值觀相近的國家，重新塑造供應鏈聯盟。台廠在這次的產業數位化升級過程，憑藉著半導體與醫療等強勁實力，佔據了重要的位置，奠定台股登上14547點歷史新高(截至2020/12/29)，全年大漲20.72%，贏家的投資密碼是「斷鏈缺貨」四字，跟2011年的「斷鏈缺料」有著異曲同工之妙。以下就來細數帶領多頭挑戰歷史新高的主要功臣。

庫藏實施價格 暗藏贏家密碼

在三月台股大跌14.03%到8523低點時，聯發科就在觸底的隔天，宣布實施庫藏股，贏家的密碼就藏在庫藏股的實施價格，301~452元，當時的聯發科收盤價正好就是301元，真是要給公司派大力按讚，佛心來送錢。憑著華為的915美國禁令，聯發科抓住了時機，終於在第三季打敗高通，登上手機晶片王，股價也睽違二十年後重回700元之上。

台積電在上半年全球經濟瞬間窒息性的衰退之際，維持同2019年150億美元的資本支出不變，再到赴美設廠，連續六季維持2.5元現金股息，讓外資頻頻調高目標價，市值突破13兆台幣，躋身全球前十大市值，有如定海神針般的穩住台股軍心，市場才有信心抄底八吋晶圓的聯電，喊出尋找第二個護國神山的口號。

由於5G、筆電、車用電子等特殊應用需求激增，聯電多年布局在八吋晶圓的特殊應用製程終於揚眉吐氣，攻上50元的二十年高點，帶動NOR Flash缺貨的華邦電、旺宏等低價半導體製造鹹魚翻生，可以說想在台股賺錢，買半導體就對了。

14天邊境防疫 讓貨櫃股漲翻天

要不是十四天的邊境防疫管理規定，貨機有限，消費者信心又Ｖ型復甦，這波缺貨潮也不至於來得又快又猛，令貨櫃海運業者如長榮、陽明、萬海等貨櫃股在第四季躍身台股最強信仰，連帶著多年沒人炒作的鋼鐵股，也有像第一銅、海光般的軋空股出現，可以說是2020年股市最大的驚喜。

要說貫穿2020年一整年的股市贏家投資心法，可以用四個字概括─「缺貨漲價」。回顧這一年來，自覺《理財周刊》不負讀者期待，在第一季領先市場看好至少四年只跌不漲的生技防疫股，抓住恆大翻倍上漲行情，在持續追蹤COVID-19疫情的發展過程，掌握第一手訊息，研判這場疫情不會如各國政府期待到了夏天新冠病毒就突然消失，觀察到歐美國家不願戴口罩所造成的疫情擴散將是新常態，遠距辦公教學的筆電需求，將意外爆發，於是第二季看好圓剛、圓展的遠距商機轉機，再次締造翻倍佳績。

關鍵時刻 理周掌握賺錢先機

正當市場為台積電在七月二十七、二十八日連續兩天漲停板，瓦解困擾台股三十年的12682魔咒而激動，稱頌幸好台灣有台積電這座護國神山而驕傲之際，《理財周刊》再一次領先市場觀察到以聯電、華邦電、旺宏為主的低價轉機股，第三季成功抄底低價半導體，掀起一波低價股翻倍比價漲勢。

成功不是偶然，是千錘百鍊之後的可複製模式，第四季的貨櫃與鋼鐵，精準把握到陽明的翻倍行情，第一銅軋空大漲的走勢，正如同理財周刊的宗旨─「致富關鍵，就在理財」，未來將持續秉持著集團「忠誠、服務、正派、永續」的經營理念，務求立論公正、忠於顧客所託、服務以客為尊、奠定永續根基。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1061期》)

《理財周刊1062期》

(中時新聞網)