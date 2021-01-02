有些人長了一張菁英臉，結果卻做出少一根筋的事情，反差太大令人跌破眼鏡。星座運勢網站「星座巫師」點名以下4個星座，外表看似精明，其實很容易吃虧，意外的容易上當受騙！

▍1.處女座

處女座因為挑剔和追求完美的個性，常給人精明的印象，其實他們很容易心軟，只要對他們好一點，他們就會掏心掏肺回報，尤其是感情的事情，完全就是處女座的死穴，很容易被表象欺騙，顧此失彼而吃了悶虧。

▍2.白羊座

如果還跟白羊座不熟，或許會覺得他們很精明，甚至看起來有點傲慢、看不起其他人，渾身透露一股算計他人的氣息，其實他們不太會表達情感，通常是用實際行動來展現友善的一面，白羊的性格熱烈又直白，不會拐彎抹角，有想說的話也完全藏不住，很容易因為這樣而吃虧上當。

▍3.獅子座

獅子座霸道又傲慢，個人實力和交際手腕都在水準之上，能穩穩抓住人心，因此容易給人狡猾的印象。獅子座愛面子，為了維護高傲的自尊心，不會在他人面前示弱，看起來很精明，其實內心非常單純，經常為了一些小事情就奮不顧身，就算吃虧也不在乎。

▍4.天秤座

天秤座很會處理人際關係，有些人會覺得他們「見人說人話，見鬼說鬼話」，其實天秤只是在這方面有點死腦筋，只要認定某人的形象，就很難改變。他們很怕參與勾心鬥角，卻往往無法獨善其身，所以看似精明的他們，也非常容易吃虧。

(中時新聞網)