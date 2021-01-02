IMF(國際貨幣基金組織)原本預估二○二○年全球GDP成長優於二○一九年，來到3.3%，沒想到新冠肺炎肆虐全球，於六月份下修全球GDP成長-4.9%，十月份略微上調至-4.4%，全球經濟嚴重萎縮，預估二○二一年各國開始施打疫苗，經濟活動可望恢復，全球GDP可望成長5.2%，OECD(經濟合作暨發展組織)也預估今年全球GDP成長4.2%，不過在疫苗普遍施打並有效之前，一切都充滿變數。

二○二○上半年，各國為防止疫情擴散，採取封街、封城措施，經濟發展瞬間停頓，所幸各國央行採取貨幣寬鬆(QE)政策，政府提出紓困方案挽救民生經濟及企業，直接把融資放到經濟體中，產業及經濟結構不致受到永久性傷害。

這段期間，美國聯準會(FED)降息六碼開啟零利率時代，無限量QE暫時撐住全球經濟，相對造成各國貨幣貶值的副作用，台灣因為防疫及經濟表現不俗，台幣強勁升值，國際熱錢湧入，推升股市及房市飆漲。

QE若持續台幣走強 不利出口外銷

中央研究院經濟所前所長簡錦漢提醒，一旦二○二一年經濟好轉，QE調整或退場，股市、房市會有一波下修，如果這段時間圖謀低利率而融資融券或借款買房，利率調整上漲，股市下跌，投資者無力回補而遭斷頭或房貸變重，甚至繳不起房貸，是二○二一年有可能發生的黑天鵝，這方面從疫苗推出油價開始上漲，就可窺出端倪。

另外，新台幣兌美元已來到二十八元，未來QE若持續，台幣走強的趨勢不變，中小企業進口原物料成本變低卻不利出口外銷，台廠要注意資金避險，可購買美元期貨或其他衍生性金融商品，減少匯差損失。

台灣因為防疫得當，國內生產、消費皆不受影響，主計處估計二○二○年GDP成長2.54%，是少數能維持正成長的國家，最主要的成長動能來自於電子產品出口及民間投資，簡錦漢說明，因疫情崛起的視訊、通訊設備零組件皆在台灣生產，包含面板、電腦、筆電、CPU出口暢旺。美國制裁華為更是為台灣帶來小確幸，華為在九月提前拉貨，把二○二一年要用的晶片一次購足，而中芯被制裁帶動另一波轉單效應，都是去年出口亮眼的主要因素。

民間投資會更強勁

而民間投資方面，二○一九年因美中貿易戰帶動台商回台設廠，第三季資金陸續回流，到第四季達到最高峰。二○二○年三月疫情造成產業斷鏈，加速台商回流，加上政府推動再生能源，如風力發電的推波助瀾，延續熱度，預估二○二一年民間投資會更強勁。

消費部分，因國境管制，雖然國人留在國內消費，尚不能彌補外人來台觀光消費的金額，GDP的消費成長項目(Ｃ)還要等到疫情結束，觀光客慢慢回流後才會恢復。

展望二○二一年，各國開始施打疫苗，全球開始逐步解封，回到正常生活及經濟活動，屆時民間消費將會是最大的受益者，台灣二○二○年靠著電子出口、民間投資維持經濟成長，在半導體、5G、AI等高新科技持續暢旺下，各經濟研究單位紛紛樂觀預期台灣今年的經濟成長，如中研院經濟所預估4.24%、中華經濟研究院預估3.73%、行政院主計處則預估3.83%成長率。

RCEP簽署 供應鏈分散移轉

產業經濟層面，過去兩年中美貿易戰、科技戰，加上二○二○年三月新冠肺炎疫情爆發，產業鏈一度斷鏈危機，各國紛紛警覺不能以中國為唯一的生產基地，全球供應鏈重組，簡錦漢認為，拜登上台，美國優先的政策仍會持續推動，未來美國(北美)、東協、歐洲、亞洲各自形成一個供應鏈，尤其RCEP簽署之後，供應鏈分散各地發展的情況會更加明顯。

他舉例，指標性大廠像是鴻海、和碩、台積電皆到美國投資設廠，會帶動上下游及周邊的衛星廠陸續到美國形成產業供應鏈。此外，印度是全球第二大生產國，利用關稅及補貼政策吸引外資設廠，目前鴻海、華碩及韓國三星紛紛插旗印度市場，形成手機生產供應鏈，是供應鏈分散移轉的很好案例。

值得注意的是，RCEP簽署完成，區域內關稅將在十年到二十年逐漸降至零，衝擊傳統產業如紡織、石化、鋼鐵及機械，韓國工具機產業與台灣最為相似，衝擊最為嚴重。

RCEP對於「原產地」規定有一定的標準(區域含量40%)，未來在台灣生產的原物料(如上游紡織產品)將可能不被認可，工廠可能被迫遷到RCEP區域內生產，區域內產業鏈連結緊密，無論遷廠與否，台廠都必須做好產業升級的準備，切勿再做低毛利的產品。

全球產業鏈重新分配深化

川普很成功地說服各國中國崛起並非和平表徵，習近平近日對香港的作為亦讓全球反感，反中情緒高漲，美國人民相信川普所言並支持其對中國的制裁政策，簡錦漢認為，拜登上台，會更加注重人權，並重申氣候變遷議題，預估二○二一年中美貿易戰仍會持續，加深全球產業鏈的重新分配。

中美貿易戰另一個影響是，中國大陸去美化，企圖建立自己的產業供應鏈，在十四五計畫中，明確指出雙循環策略，包括國外循環和國內循環，國內循環如華為近日決議設立IC廠，而新設廠不會含有美國技術成分，中芯被美國列入產業安全局(BIS)制裁名單，限制其獲取美國關鍵技術，兩者空出的缺口，就是其他非美國技術的商機。

「每一個變動就是一個機會、一個挑戰，就看台廠能不能把握」，簡錦漢認為，二○二一年電子零組件成長的幅度會比去年大，尤其是IC製造業，舉例來說，Apple的MacBook原本採用英特爾晶片，現在Apple採用安謀(ARM)的架構，自己設計晶片並交由台積電代工，可能帶動其他廠商如華碩、宏碁跟進，未來英特爾晶片版圖若被瓜分，或許是台廠IC製造的機會。

簡錦漢坦言，現在發展的都是5G、電動車等高新科技，傳統產業如機械、工具機並沒有新的動能，工具機是資本財，要等到疫情過後，國際局勢好轉才有可能再擴廠投資，除了工具機之外，石化、紡織等傳產亦然，未來台灣經濟形成高科技強勁而傳產疲弱的Ｋ型復甦，不無可能。

至於今年產業的觀察重點，首先是IC製造相關產業，5G設備及電動車產業都需要IC才得以持續發展，尤其是5G設備才剛起步，至少有五至十年好光景。另外，工具機產業雖然未有新的發展，但二○二一年景氣上來，投資設備增加，有谷底翻身的機會。餐飲、零售、服務業目前在國內市場還不錯，未來觀光旅遊業封鎖打開會進一步提升，但各國施打疫苗進度不一，最快要等到二○二二年才能全面復甦。

宅經濟持續蓬勃興盛

生技業發展則要看疫苗推出是否順利，目前國內已有幾家疫苗大廠如國光、高端十二月推進二期臨床試驗申請。

金融業要注意獲利來源，過去低利縮短利差，有些金控公司在資產管理獲利，二○二一年歐美國家QE若退場，利率調升，會造成匯率震盪，資產價格會因此有所波動。

疫情改變大家的生活型態，台灣防疫成效不錯，生活、工作依舊如昔，對於在家工作趨勢感受不強烈，簡錦漢說，歐美疫情嚴重，當地人已經很習慣在家工作，視訊會議已經成為新常態，未來即便是疫情獲得控制，出國洽談的頻率也會降低。

另外，維持防疫的社交距離，民眾減少出門購物及外食，網路購物及物流的「宅經濟」二○二一年仍會蓬勃興盛。台灣防疫的醫療體系在國際間有目共睹，疫後可加強宣傳醫療旅遊，帶動經濟成長。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1062期》)

《理財周刊1062期》

(中時新聞網)