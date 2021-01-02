林友銘台股點金錄3：全新=穩懋PA+智邦、友訊通訊(圖/理財周刊提供)

揮別天堂與地獄交錯的二○二○年，展望二○二一年的開局，有幾項大事紀值得留意：

一、日本自2020/12/28起開始為期一個月的鎖國

個人認為這個訊息或許會改變投資氣氛，造成指數在盤久後小幅回檔，但應不致形成股災。主要理由是COVID-19的疫苗已成功上市，這是投資界很重要的一個靠山；再加上疫情的一階衝擊已在二○二○年第一季經歷過，接下來的都算是二階衝擊。基於股市的理性預期原則，此訊息對全球的經濟是有干擾，但不致成為下一個破口。

二、元月初留心法人長期備供的獲利賣壓

二○二○年有個奇特的現象，就是低價老牌集團股，猶如苦守寒窯十八年的王寶釗，終於等到良人薛平貴歸來出了頭天，如聯電、矽統、威盛、華邦、群創、長榮及鴻海等，我們可稱之為投資界的復古風。這些王寶釗股，正巧多是法人圈中之前放置一年以上的備供出售部位。

法人的備供股，是以年底的收盤為結算價試算損益。在二○二○年它們皆大漲後，法人只要撐過年底的結算點，二○二一年一開月就可獲利了結，為接下來農曆年前的分紅獎金落袋為安。是故元月開月的賣壓著實不輕，這對指數形成一定的壓抑作用。

世人皆曰外資元月歸隊會有元月效應，但基於上述考量，或許一月四日有再創小高的機會，但留意創高後的壓回。而回檔的空間暫看二○二○年十一月三十日低點13722形成的頸線位置，屆時再視量價關係做進一步微調。

縱使指數的能見度不佳，但只要選到進可攻退可守的主流產業股，相信應有戰勝指數的可能，以下是更為重要的選股策略。

貳、主流產業及選股策略

整個二○二○年十二月的盤面主軸，其實是場花火秀，不外乎圍繞在：聯電及3D股的復古風、原物料股的漲價題材、低價股的轉機或投機行情，以及集團股的作帳上。以附圖一表示最為傳神。

股票之理很玄，陽之盛為陰之初，繁華盡處總得要面臨悲涼。換言之，舉凡十二月大漲過的標的，未必全部適用在新一年度的投資佈局上。至少我所理解的法人圈是如此，沒有誰想幫誰抬轎的習慣，只想漲多下轎及換轎的可能。

接下來元月的選股，產業選對之外，個股基期高低絕對是盈虧的關鍵。而我的選股口訣一如標題：「鐵打的將軍流水的兵」，意謂投資組合中，在對的產業、對的基期中主選龍頭股是核心思想，行有餘力再擴延至周邊股搭配操作。

何謂對的產業？我主選目前市場尚未變成擦鞋童現象的「Mini LED」，因為是由蘋果及面板大廠所共同推動；另加入「光通訊」，主要理由為後疫情時代重啟5G標案所平反的商機。

關於Mini LED的選股邏輯，可參考附圖二。

1.『富采投控』(3714)

此股為舊晶電與隆達合併後新上市的個股，一月六日以82.8元作為新掛牌參考價。主要趨勢為Mini LED龍頭廠，直接供應蘋果iPhone及iMac系列。另還有深耕六年在GaN碳化矽材料，在漢磊及嘉晶大漲下，接下來最純的代表股即為它。

2.『惠特』(6706)

此股為道地富采供應鏈，主攻晶粒的分選及測試。十二月該漲未漲的主要理由，一來是等三十三億元的增資案訂價，二是等富采投控接近上市時法人的共襄盛舉。

但依附圖所示，富采上市前會有法人先行卡位各次產業龍頭股，最後等富采上市匯成一股巨流。依此假設，不管元月初行情是先漲後跌或直接跌，皆可逕行逢低佈局的策略。

3.『台表科』(6278)

此股為Mini LED表面黏著SMT組裝龍頭廠，舉凡ABF、面板、記憶體、Mini LED都會用到它。二○二○至二○二二年法人估最樂觀的EPS為10.78元、12.99元、16.69元，依月底股價計算，本益比落在七至十一倍之間，明顯被低估。

唯一缺點是籌碼較亂，但籌碼這檔事有時非絕對，有錢能使鬼推磨，畢竟錢是英雄膽。二○二○年看到許多籌碼亂的個股如聯電、華邦、穩懋皆大漲，故可留意巨量突破的切入點。

至於光通訊產業的選股，主要聚焦在：

1.『全新』(2455)

此股為光通訊上游磊晶廠，享有的產業本益比為三十至四十倍，較中游的穩懋及下游的宏捷科二十至三十倍為高。近期股價在月線之上打出短Ｗ底，配合前波攻擊仰角高(對照之前介紹的合勤控也是仰角高，整理時切入，近期大漲一波)，且週線波段大量當週的高點131元未突破(見附圖三)，極具想像空間。

本文作者：林友銘

(本文摘自《理財周刊1062期》)

《理財周刊1062期》

(中時新聞網)