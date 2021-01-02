蘋果電動車問世消息一出，意外成為投資人熱烈追捧的對象，市場也感受到蘋果對特斯拉的威脅。2天內，蘋果市值大漲4兆元，特斯拉蒸發1.5兆元。蘋果有PK特斯拉的能耐嗎？外界都睜大眼睛看。

現在股票市場有多熱，看看蘋果汽車（Apple Car）的新聞就知道了。

2020年12月21日，在美股收盤前一個小時，路透發了一則新聞，指出「蘋果將在2024年推出自有品牌的自動駕駛電動車，並且使用自主研發的革命性電池系統」。新聞一出，蘋果股價立刻上漲超過1％，而且迅速引爆其他媒體大量跟進的報導，隔天開盤後，股價再度大漲6％！

這一則「預測2024年」的新聞，讓總市值高達2.2兆美元的蘋果公司，瞬間又暴增了1400億美元，折合台幣約4兆元！

市場喜新厭舊

蘋果造車火熱 特斯拉遭看空

一則新聞點火，就創造出台幣4兆元的財富，應該又是一次歷史紀錄。而引爆的火藥，首先是市場對於蘋果造車的高度期待。

蘋果是全球市值最大的企業，手中握有千億美元的現金，若要維持「一哥」的地位，自動駕駛電動車絕對是蘋果下一個世代最重要的續命仙丹（The next big thing）。

其次，資金充沛的股票市場需要炒作題材。剛巧電動車龍頭特斯拉被納入標普500指數成分股，過去3個月股價大漲3成，年初至耶誕夜累計暴漲669％。原本醞釀獲利了結的賣壓，此時藉著「Apple Car即將問世，搶走特斯拉龍頭地位」的炒作概念，不少對沖基金操作「放空特斯拉、加碼蘋果」的對沖部位。

兩天之內，蘋果股價竟大漲6％，市值增值台幣約4兆元；與此同時，特斯拉股價下跌8％，市值減少了530億美元（約台幣1.5兆元），採取「賣出特斯拉、買進蘋果」的短線對沖基金，兩天就有超過14％的套利空間，荷包賺飽賺滿。

還有一個對比，可以看出目前股市的瘋狂程度。特斯拉在2003年7月成立，一直到2020年的2月，總共花了16年又6個月，特斯拉公司的總市值才突破1400億美元。而一則未經證實、蘋果公司畫個遙遠大餅的「2024年造車」新聞，短短兩天所創造的財富，竟然等同於特斯拉16年半的努力積累。

最令人流淚的是通用汽車，這個雄霸美國的汽車業龍頭，搞了一個世紀又12年，在2020年耶誕夜當晚，總市值只有585億美元。Apple Car光靠一則新聞，兩天創造的財富就比通用汽車1百多年的積累還多出近2倍。金融市場「喜新厭舊」，如此「偏心」，令人難以置信。

自駕車部門換主帥

挖角谷歌大將 主導核心部門

Apple Car從2014年啟動研發，7年來一直只聞樓梯響。

稱為「泰坦專案」（Project Titan）的自駕車開發計畫，一度雇用超過一千名員工，又大幅裁員；曾經歷領導層重組，產品開發策略也由整車製造，大幅度轉向為只做核心系統，卻從未放棄自設工廠生產的計畫；2016年更曾斥資10億美元，入股中國叫車服務「滴滴出行」；甚至連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都公開證實，曾經找蘋果洽談合併，被蘋果執行長庫克（Tim Cook）否決而分道揚鑣。

直至2020年底，Apple Car發動的聲音再次響起。

路透那則「預測2024年」獨家新聞的前兩周，蘋果在12月9日宣布泰坦專案的原有負責人退休，改由主掌AI部門的約翰．賈南德里亞（John Giannandrea）擔任電動車專案的領導人。曾在特斯拉負責開發、2018年8月回鍋蘋果的費爾德（Doug Field）仍然是日夜督導的專案副總裁。賈南德里亞在蘋果主掌幾個最重要的核心部門，是語音助理Siri與AI機器學習的負責人，由他來掌舵Apple Car的產品開發，Apple Car向前大步邁進的企圖心不言而喻。

《今周刊》第1254期

(中時新聞網)