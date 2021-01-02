來自新疆的迪麗熱巴以混血兒般的精緻五官、前凸後翹好身材與高親和力，讓她人氣居高不下，而總是給外界鄰家女孩風格的迪麗熱巴，性感起來也是讓人眼睛大吃冰淇淋，迪麗熱巴日前以一身細肩帶亮片裙俏麗亮相，她還賣弄性感撩肩帶，畫面超辣。

28歲迪麗熱巴雖然擁血兒般的精緻顏值，但她的美顏總是引發關注，迪麗熱巴過去拍廣告時就被指顏值翻車、髮際線變高、五官不自然，不過迪麗熱巴懶理酸言酸語，日前頂著精緻美顏公開亮相，她身穿抹胸玫瑰刺繡蓬裙禮服，頭戴皇冠、頂著紅唇，舉手投足狂噴仙氣，迪麗熱巴高貴冷豔又不失氣質，整個人就像從童話走出來的公主。

迪麗熱巴性感拉肩帶、曬美背，性感爆表。（圖／取材自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

更養眼的是，迪麗熱巴接著以一身細肩帶亮片裙俏麗現身，她還賣弄性感撩肩帶，姿勢火辣撩人，迪麗熱巴正面豪露酥胸、轉身曬白皙美背，照片性感爆表。

而網友也對迪麗熱巴突破之舉感到震驚，紛紛留言直呼：「妳不對勁」、「好傢伙 妳變了」、「居然拉吊帶啊」、「哇塞，今天的你有點不一樣哦」、「本妹子已被撩暈了」。

迪麗熱巴以一襲玫瑰刺繡蓬裙禮服絕美亮相，她整個人就像童話公主。（圖／取材自新浪娛樂微博）

(中時新聞網)