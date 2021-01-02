堅果泛指果皮堅硬的乾果類，依植物學定義，由堅硬的果皮和種子組成的果實，且在果實成熟時果皮不開裂的閉果，就是堅果，但在日常定義下，只要有堅硬外殼、油性的果仁就可稱為堅果。

帶殼堅果有幾個好處，堅果的外殼與堅果果仁之間有一層薄膜，果仁膜的營養成分高，例如花生仁就有膜，核桃殼敲開後的膜則像是薄如蟬翼的紙，如果選購帶殼堅果，能夠獲得完整保留住的這一層膜，而它是完全封住果仁益生質營養的薄薄保護膜，幫助身體攝取到最重要的益生質，不但供給能量，也能被體內的微生物利用，促使益生菌生長，促進腸道健康。

果仁膜除了是益生質的優良來源，還含有豐富維生素、多酚類物質，有助抗老化、抗氧化，所以吃花生、核桃等堅果時搓掉口感略澀的外皮太可惜，連膜一起吃，還可增添飽足感，每天吃大果仁10顆或小果仁20顆左右就已夠量，不會吃得過多，避免攝取過多熱量。

別把外膜去掉，最好選擇帶殼且外膜完整的堅果，比如核桃、胡桃、夏威夷豆、松子、南瓜子、榛果、花生、腰果、葵花子、甘栗、杏仁、開心果等。回家後，把堅果分裝放進密封罐盒內，再放入冰箱保存，取用時別用手抓，以免污染，而是用湯匙舀出來再剝殼食用，這樣就是完美的堅果吃法了。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)