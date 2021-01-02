過馬路的小綠人可以拿來檢測心肺功能！如果身體原本好好的卻突然出現活動性氣喘，過馬路走輸小綠人，可能心肺功能有異。自體免疫疾病如紅斑性狼瘡和硬皮症病人，如果出現「喘、咳、血、腫、暈」症狀，小心得了「心臟的癌症」─肺動脈高壓。

台北榮民總醫院心臟內科主治醫師宋思賢表示，「喘」是很多疾病都有的症狀，民眾如果突然出現明顯且持續的活動性氣喘，走路、爬樓梯時都氣喘吁吁，表示身體有異狀導致活動能力變差，包括心、肺、新陳代謝等方面的疾病都可能出現活動性氣喘，最好就醫檢查。

●與小綠人PK走路速度 可自我檢測是否有心肺疾病

「其實日常生活中民眾就可以從過馬路的速度了解身體是不是有異狀，如果過馬路走輸紅綠燈的小綠人，就要提高警覺。」宋思賢說，臨床上有一種「6分鐘步行測試」，從運動耐力評估病人心肺功能，看是否有慢性肺部疾病或心臟衰竭相關疾病。

正常情況下，一般人6分鐘至少可走440公尺，換算下來每秒走1.2公尺，而交通單位規劃交通號誌變換燈號時間，小綠人採寬鬆標準，以行人大約每秒走0.8～1公尺的速度設置，也就是健康成人在小綠人秒數跳動內輕鬆走過馬路不成問題，如果走一半就喘起來，無法在秒數內走過路口，表示是身體有了狀況，才會導致活動性氣喘。

宋思賢提醒，心血管有毛病及代謝出問題也可能如此，最好去醫院進一步檢查。而心肺疾部中，「肺動脈高壓」比較少見也比較難發現，危險族群包括罹患自體免疫疾病、心臟衰竭、肝硬化等病的患者，以及濫用安非他命者。

台北榮民總醫院心臟內科主治醫師常敏之補充表示，肺動脈高壓可分為「原發性」和「續發性」兩種，前者發病原因不明，後者則是由疾病、藥物、毒素或感染等所引發。在缺乏適當藥物治療的情況下，將近一半的病患可能在3年內死亡。

肺動脈高壓有心臟的癌症之稱，是無法治癒、只能控制的疾病。(圖片來源 / 台北榮民總醫院內科部過敏免疫風濕科 康健雜誌提供）

●肺動脈高壓有如「心臟的癌症」 自體免疫疾病患者是高危險群

危險群族中，自體免疫疾病患者因血管持續遭受攻擊而發炎，長期下來容易血管硬化，成為肺動脈高壓高危險群卻不自知。

「肺動脈高壓顧名思義，就是肺部的血管產生高血壓，」宋思賢解釋，當肺動脈壓力過大，將導致心臟必須更努力工作，才能將血液送出，隨著壓力越來越高，心臟負荷越重，最後造成右心室肥大、衰竭，甚至死亡，「由於肺動脈血管不停增厚，就跟癌細胞不停增生一樣，肺動脈高壓可說是心臟的癌症。」一旦惡化，5年存活率比乳癌及大腸癌還低。

台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任、風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長蔡長祐醫師解釋，自體免疫系統出問題時，免疫細胞會聚集並攻擊血管周遭，造成血管發炎、變硬、血管壁增厚、血管變窄，導致心臟要花更大力氣才能輸送血液，形成肺動脈高壓。容易併發肺動脈高壓的自體免疫疾病有全身性紅斑狼瘡、硬皮症、類風濕關節炎等。

這類病患常有肺纖維化問題，因此對於身體出現喘、咳的症狀習以為常，忽略可能是肺動脈高壓的警訊。宋思賢的病人、今年38歲的硬皮症患者林小姐，13年前確診硬皮症時發現肺部纖維化，因此她認為自己走路時的喘、咳嗽，以及爬三層樓走走停停要花20分鐘，都是正常的，直到10年前暈倒送醫才檢查出併發肺動脈高壓，她積極用藥，現在病情穩定。

回想過去常常自己無法在小綠人跳動秒數時間內過完馬路，必須分兩次才過完斑馬線，當時她常常疑惑是秒數太少還是自己腿短，確診肺動脈高壓後，她才知道走輸小綠人是因為喘不過氣、無法走快。

●肺動脈高壓5症狀 喘、咳、血、腫、暈

「喘、咳、血、腫、暈，是肺動脈高壓5個明顯症狀，」宋思賢表示，喘是因肺部血液供給不足，患者容易因缺氧而呼吸急促及感到疲倦，再來的症狀是咳嗽，以及因微血管破裂導致的咳血，還有右心衰竭血液難回流造成的下肢水腫，到了活動時肺壓上升過度造成活動性暈厥，就很嚴重了。

肺動脈高壓的症狀有「喘、咳、血、腫、暈」。(圖片來源 / 台北榮民總醫院內科部過敏免疫風濕科 康健雜誌提供）

肺動脈高壓是非常困難治療的疾病，宋思賢表示，在1970年代，有一半肺動脈高壓的病人無法活過3年時間，那時算絕症。現在藥物進步，除了口服藥物，還有24小時釋放藥物的針劑可用，可有效治療與控制肺動脈高壓的病情，雖無法完全治癒，但早期治療可望恢復血管功能，用藥越積極，肺高壓的症狀越可以緩解及改善，提高生活品質及存活時間。

上述的患者林小姐10年前確診肺動脈高壓時若不治療只剩6個月生命，治療後病情改善，但她最嚴重時因吸不到空氣在家休養只能24小時氧氣管不離身，讓她有兩年時間出不了家門，活動範圍限於氧氣管6公尺長度的方圓之內，積極用藥後病情穩定且進步，現在可以出門活動，她非常感恩。

蔡長祐提醒免疫疾病患者，如果出現「喘、咳、血、腫、暈」的症狀，儘早告知免科科醫師，轉介至心臟科做進一步檢查。看更多宋思賢說，心電圖跟X光就可以排除掉絕大多數跟肺動脈高壓有關或是無關的疾病，如果發現右心室有肥厚狀況，接下來就會安排心臟超聲波測量肺的血流速度，高度懷疑是肺動脈高壓病患則需要接受肺動脈導管檢查，這是診斷肺動脈高壓最重要也唯一的檢查工具。

(中時新聞網)