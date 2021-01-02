溫度、濕度等天氣的變化，讓身體一時無法適應，所產生打噴嚏、流鼻水等類似過敏性鼻炎的症狀，不一定就是過敏反應；所謂的「過敏」，一定是要與某個特定的「過敏原」作用後，產生相關反應才能稱之。

●過敏性鼻炎分2種 必須接觸過敏原符合

鼻炎通常就是指鼻子發炎的狀態，一般分為兩種：一種是因病菌感染所引起「感染性」的鼻子發炎，如一般上呼吸道的病毒感染、感冒、或細菌感染引起的鼻竇炎等；另一種則是「非感染性」 的鼻子發炎，是由於患者自身與環境的不協調所引發的，過敏性鼻炎就是其中之一。

耳鼻喉科醫師江裕群表示，一般臨床上，會以「過敏」和「非過敏」來區分鼻炎。非過敏的鼻炎，包含病菌感染所引起的鼻炎，或一些其他如藥物引起的鼻炎；至於過敏性鼻炎，雖然也有發炎的反應，但是這種發炎的反應屬於免疫調節的問題，和感染引起的發炎是不相同的。

過敏的發炎反應，簡單的說，是指人體本身與外界的一些 過敏原產生不協調的結果，也就是說，必須是要有接觸過敏原（如塵蟎等）的過程，後續出現打噴嚏、鼻子癢、流鼻水等症狀，才可以稱之為過敏性鼻炎。

●過敏性鼻炎初期與感冒相似 癢是最明顯症狀

過敏性鼻炎的典型症狀與感冒初期的症狀非常相似，相關的研究統計指出，過敏最具特異性的症狀就是會「癢」，通常這種癢除了發生在鼻部外，還包含眼睛週圍、耳道深處等部位，就連上顎後端（軟顎的部位）也都會癢；此外，伴隨而來的還會有打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀，情況再嚴重者甚至還會出現鼻涕倒流、咳嗽等症狀發生。

然而，感冒症狀在初期和過敏其實是很難區分的。江裕群說，因感冒在定義上，是所謂的「急性鼻炎」，大部分都是病毒引起，顧名思義，初期症狀上也以鼻部症狀，如打噴嚏、流鼻水、鼻塞為主，到後期才可能會出現如喉嚨痛、發燒等較為明顯的感冒症狀。

對於感冒症狀與過敏症狀的區別，江裕群進一步說明，感冒通常會伴隨喉嚨痛、甚至發燒等症狀，病程約一週左右；而過敏一般是不會有喉嚨痛或發燒的問題，症狀持續的時間會較久。

●過敏性鼻炎感冒機率沒有比較高 雙手沒洗亂碰亂摸感染機會增

此外，常會有人會問「過敏性鼻炎患者是否較容易感冒？」江裕群指出，這個觀念並不正確，因為過敏是本身和環境的過敏原交互作用，才會產生過敏的反應；而感冒是病毒或細菌傳染的結果，可能來自飛沫傳染或經由接觸病菌的手去揉 眼睛、揉鼻子、挖鼻子，將病菌帶入體內。

不過，值得一提的是，過敏患者因為癢的症狀，較一般人容易去揉眼睛、揉鼻子、挖鼻子等，若沒有勤加洗手的習慣，容易增加感冒的機會。

●學會與過敏和平共存 避免不良習慣降發作頻率

般過敏的治療原則，重點在於症狀的控制，畢竟過敏屬於個人體質的一部分，其實很難去根治。關於過敏性鼻炎的日常照護，江裕群建議，應該要盡量避免生冷的飲食、多運動、規律健康的生活，避免菸酒、避免多塵環境等，並且適時、適當的藥物、健康的飲食、規律的生活，就可以減少過敏發作的頻率和強度。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)