台積電前研發處長、中芯國際執行長梁孟松日前鬧出請辭風波，外界聚焦梁與近日回鍋出任副董事長的台積電前營運長蔣尚義（人稱蔣爸）的恩怨情仇，儘管梁曾投效台積電對手三星，而被外界貼上「台積電叛將」標籤，但有大陸企業家發文爆料梁孟松不為人熟知的暖心故事，就是梁將其收入全都捐給了教育基金。

快科技報導，梁孟松對於捐款一事相當低調，是因為很多人從美團創始人王興發布的貼文，提到「中芯國際聯席CEO梁孟松將他在中芯國際的收入，全都捐給了大陸的教育基金會。」，王興對梁孟松此舉非常贊同，大讚他（在大陸搞半導體工藝技術）「不為賺錢，就是要爭一口氣，牛！」

這件事經查證，梁孟松跟夫人在大陸還成立了中芯國際孟寧獎助學金項目，前年12月時還在杭州電子科技大學舉行捐贈儀式。

梁孟松早年是台積電研發大將，蔣尚義是當時一手栽培梁的上司，2003年，兩人帶領研發團隊在130奈米的銅製程中，拉開台積電與競爭對手IBM的差距，蔣、梁兩人有師徒革命情感，但後來交惡形同陌路。

梁孟松日前因不滿蔣尚義回鍋出任中芯副董而憤怒請辭，但中芯31日公告最新董事會成員梁孟松仍擔任聯席CEO。此前外界直指中芯爆發「師徒內鬥」風波似已落幕。

中芯國際31日在港交所公告最新的董事會成員，包括董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯席CEO（執行長）趙海軍與梁孟松、首席財務官高永崗，非執行董事陳山枝、周傑、任凱、路軍、童國華，以及獨立非執行董事布朗（William Tudor Brown）、劉遵義、范仁達、楊光磊。

(中時新聞網)