美股2020年受到新冠肺炎衝擊，3月間崩跌，讓該季寫下史上最大單季跌幅的紀錄，不過，以科技股為主的反彈隨之而來，不僅美股3大指數收復疫情前跌勢，甚至屢創新紀錄，2020年最後一個交易日同寫新高，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌舵的方舟投資（ARK Investment Management, ARK），也成為最大規模的主動型ETF，但專家警告，只要ETF規模達到一定程度，這可能替ARK這類主動型ETF帶來麻煩。

交易所買賣基金（Exchange Traded Fund）也被翻譯成指數股票型基金，至於主動型ETF，採取主動式資產管理技術，追蹤不特定指數，也不複製任何指數表現。Cathie Wood所掌管的ARK Innovation ETF(ARKK)的規模達到176億美元，超過 240 檔主動型 ETF 加總。ARK旗下擁有ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG、ARKF等5檔著名的主動型ETF，其中電動車大廠特斯拉更是ARK早年持股之一，並在今年特斯拉拆股後持續加倉，績效甚至比過往認為追蹤大盤表現的被動型ETF還要更好。

據英國《金融時報》近日所刊登的Cathie Wood撰寫文章提到，5大科技創新將重塑全球經濟，其中涵蓋14種技術，包括基因療法、3D列印、雲端業務、大數據分析以及加密貨幣等。Cathie Wood認為，標普500指數會有超過一半的成分股面臨去中間化（disintermediation）風險，主要是自駕技術快速發展對於現今經濟運作的變化，未來5年將有一半的傳統汽車遭新能源車取代市占率，因此認為特斯拉是必要持股。

Cathie Wood也預言，未來企業若不持續創新與改進技術，尤其是熱衷於庫藏股、高股息配發的企業成為首波受災戶，主要是這將使得資產負債表不夠健全，終將被市場淘汰。

從數據來看，截至2020年12月25日當周，ARK在12月淨流入68 億美元，成為今年吸金第3大的ETF，僅次於先鋒集團（Vanguard）、貝萊德集團（BlackRock）的iShare，而相較於這2大集團旗下有數百檔ETF，ARK卻僅管理不到10檔ETF。

不過，ARKK這檔ETF卻在本周二(12月29日)淨流出1.37億美元，不單是11月初以來首次單日淨流出，也是去年2月以來，按周計算首次淨流出，當股股價大跌超過4%。此外，另外一檔追蹤基因工程的ARKG，股價也大跌逾7%。不過，這2檔ETF仍位居10大ETF之位，ARKK整年漲幅約150%，ARKG則是達180%。

市場認為，主要是年前有投資人獲利了結，ETF 專家 Eric Balchunas則是發推文，認為ARK的投資規模受到太多投資人追捧而增加，小型股的進出將難以為繼。ARKK在2020年大型股持股比重增至77%，小型股則是從過往的13%，幾乎降至為0，甚至對15家股票投資的在外流通股數的比重達10%，一旦規模達到500億美元，只要配置1檔2%的小型股，就等於持有該公司40%股權，這將失去主動型ETF的資金調動靈活度優勢，讓ARK在變大的同時面臨麻煩。

Another day, another record inflow into $ARKK w/ $380m (sht even $PRNT had a record flow day). All told the ARK Fam took in $814m based lifting aum to $36.2b (double from 2mo ago). And given the Fam traded $2b again yest, look for another whopper haul in tonight's flow data. pic.twitter.com/aPRDtMujO2 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 24, 2020

(中時新聞網)