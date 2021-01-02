衛福部長陳時中12月31日宣布，110年起健保費率調漲，從現行4.69％漲至5.17％。對此，國民黨立委楊瓊瓔痛批，「民進黨不只獨裁還吃人夠夠！」不僅不聽民意開放萊豬，還不苦民所苦漲健保。

健保會去年11月底完成費率審議，衛福部保密到家，面對媒體一再追問遲未鬆口最終方案，甚至要媒體新年以後再問。沒想到，12月31日卻突然公布費率調漲結果，成了繼萊豬之後，另一個送給民眾的「新春大禮」。

楊瓊瓔31日在臉書批民進黨，選舉時謊言連篇，選上以後就無法無天，先廢除地方政府保護人民健康的萊豬自治條例、逼全民吃豬肉，跟玩踩地雷一樣過日子，放假前不顧疫情影響民生甚巨，堅持漲健保，「給你吃萊豬再漲你健保費，這樣的政府不是無法無天嗎？真火大！」

健保費率調整後，原接受政府全額補助約126萬民眾（如低收入戶、替代役等），其保險費負擔皆不受影響，受僱者平均每人增加63元，7成以上每月增加70元內，以月薪2.4萬元、3萬元、7萬元及18萬元為例，每人每月分別增加34元、44元、105元及262元。

國民黨立委楊瓊瓔批民進黨，不只獨裁還吃人夠夠。（圖／摘自楊瓊瓔臉書）

(中時新聞網)