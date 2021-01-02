苗栗縣自1月6日起水情燈號調整為橙燈實施減量供水，將進入限水階段，縣府同步成立災害應變中心，水利處表示，因應旱象，需要全民配合落實節水措施，一般家戶維持夜間減壓供水，台灣自然水公司趕辦後龍溪伏流水緊急取水工程，預計1月底完工供水，縣內4處水資源回收中心提供回收水再利用。

旱災中央災害應變中心於去年12月底召開第5次工作會報，中央氣象局預測今年6月前降雨偏少機率大，為延長水庫供水時程，力求枯水期結束前5個月以上公共給水穩定，需加大節水力道，決定苗栗地區今年一期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水。

苗栗實施自來水減量供水初期，將要求每月1000度以上工業大用水戶節水7％，未能達到節水者，將優先進行水表鉛封作業，每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他非生活必需之用水，則減量供水10％循序漸進至20％，一般家戶每月用水維持夜間減壓供水。

因水情嚴峻，台灣自然水公司已整備啟用原舊有地下水井及重新盤點水利會現有水井，評估水量、水質，以供備援水源使用，另積極辦理苗栗地區「後龍溪伏流水緊急取水工程」，預計1月底完工，可提供每日約0.5萬噸用水。

水利處表示，整備供用水源經檢測均符合民生用水標準，苗栗地下水質石灰質含量較其他地區高，水公司將依標準作業程序處理及供水。

水利處指出，苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸及明德水庫特定區南岸等4處水資源回收中心，皆設有回收水再利用設施，每日約可提供2800噸回收水，讓民眾、公司行號及政府機關使用，但回收水使用應避免與人體有直接接觸，有需求者可向各水資源回收中心申請，申請表格公告於苗栗縣政府全球資訊網－抗旱專區。

(中時 )