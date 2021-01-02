綜藝天王吳宗憲有個漂亮女兒Sandy吳姍儒，兩人主持中天《小明星大跟班》默契好，更成為有史以來第一對共同獲得金鐘獎的父女檔。然而近日網上就突然瘋傳一段吳宗憲在紅毯幫Sandy喬禮服的影片，意外引爆兩派網友激烈論戰。

吳宗憲2016年首次與女兒Sandy一起走金鐘紅毯，當時Sandy一身火紅低胸禮服襯托出她的白皙美膚，美貌令人驚艷。只是Sandy在走紅毯的過程中，就疑似因裙擺太重導致禮服下滑，嘴型更看似在向老爸求救「幫我拉幫我拉」。

【金鐘亮點】Sandy、憲哥連袂走紅毯 媒體閃光燈不間斷

吳宗憲愛女心切，當場直接幫女兒整理禮服、喬裙子，以防Sandy遇上走光意外。

最令人想不到的是，吳宗憲這段幫女兒整理禮服的影片，竟會在4年後突然在網路瘋傳，更引爆兩派網友激烈論戰，有人疑惑「爸爸幫女兒喬胸口不會很奇怪嗎」、「不太適合吧，父親完全可以幫忙擋一下，然後女兒自己整理啊」、「這感覺有點怪怪的，其實可以擋住女兒讓她整理吧」。

但也有網友認為爸爸怕女兒走光有啥好奇怪的，「提的時候人家老爸有沒看，只是擔心孩子走光罷了，這也沒啥」、「父親保護女兒有什麼問題」、「網友怎麼那麼多事兒啊。能不能管好自己……這種事人家自己家人覺得ok就行了，不用道德衛士到處巡邏吧」。

(中時新聞網)