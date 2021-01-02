跨年受到疫情影響，許多人選擇躲在家裡叫外送慶祝。一名女網友表示，自己在31日晚間10點叫了雞排，卻過了4個小時後才送到，讓她氣到不行，PO文抱怨，讓網友笑翻：「可能去跨年吧」，但不少外送員跳出來喊冤，透露跨年送餐辛酸內幕。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己在31日晚上9點51分，花了180元用熊貓下單炸雞排，直到凌晨1點40才拿到餐，炸雞排變成又冷又硬的肉塊，過程中打給店家也沒接，直到凌晨1點多，外送員突然冒一句東西送哪，但也沒等她回覆，丟在警衛室就跑了，自己還是直到1點40分警衛來通知才知道。

原PO氣炸表示，拿到餐點一摸，已經完全冰冷，實在很火大，看到電視上熊貓廣告不斷放送更是覺得很無言。網友看到後紛紛留言：「可能外送員先去跨年才跑單吧」、「我在武嶺上看到很多熊貓，是不是都送山上了」、「送了一年的雞排，創紀錄了」、「跟我類似，我下午5點下單，晚上9點還沒到，只好取消訂單，結果隔天凌晨1點41分跟我說餐點送達...」、「叫熊貓就是要用現金付款，沒來也沒損失」、「不意外，錢都花在行銷上」、「好險我用UberEats都秒到」、「我是店家，今天熊貓超扯，不想接單還不能關閉，瘋狂進單」。

但不少人幫外送員叫屈，說出真相：「昨天熊貓系統大當機，沒辦法」、「官方系統的問題，真的不關外送員的事」、「熊貓系統常當機，不管跟客服怎麼反應都沒用，外送員自己也很無言」、「我是外送，這兩天真的很冷，人又少，等派單還要等店家，找客人又要等一段時間，客人又要我們爬樓梯，送到很想回家」、「昨天幾乎都線上跨年，爆單但是上線的外送又少，真的沒辦法」、「我是UberEats的，要幫熊貓說句公道話，人超少單爆炸有時候還被拉超遠的情形下，夾單等餐領餐送餐夾單等餐領餐，兩小時以內能拿到餐真的是用命去送餐」。

(中時新聞網)