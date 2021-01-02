根據「中歐亞洲研究中心」(CEIAS)發布的《調查：歐洲在COVID-19時代對中國大陸印象》報告，包括瑞典、法國、德國與英國的逾6成民眾，對大陸印象為「負面」或「非常負面」；相較之下，俄國與塞爾維亞的民眾對中國大陸印象則最好，逾5成民眾的感觀為「正面」或「非常」正面。至於為何在過去3年對大陸印象變得如此差，68%的英國民眾點名新冠肺炎、香港與新疆。

這份報告針對歐洲13個國家，於2020年9月至10月進行19,673份研究調查。結果顯示，13個國家中高達10國家或地區的受訪者，對大陸看法普遍負面高於正面；其中，西歐與北歐民眾為對中國大陸的印象最為負面，東歐民眾對大陸最有好感，而南歐與中歐雖介於中間值，但仍已負面印象居多。

從單一國家來看，瑞典為全歐洲最討厭大陸的國家，抱持負面或非常負面的看法的總和近7成，抱持正面或非常正面印象總和則僅有12%，另有28%的人看法中立。同樣對大陸負面與非常負面印象總和逾6成的國家，還包括德國、法國、英國與捷克。

在歐盟國家中，只有拉脫維亞對大陸正面印象達43%，負面印象僅有28%。此外，「中歐四國集團」的波蘭、匈牙利、斯洛伐克與捷克，雖然正面與負面印象較為平均，但負面印象仍較正面印象偏高。

從過去3年對中國大陸印象變好還是變壞來看，英國對陸的看法惡化最嚴重，逾3分之2的民眾認為對陸印象變差，只有6%的人認為好轉。其他對大陸印象變差的國家還包括：瑞典、法國與德國；至於塞爾維亞，近5成受訪者認為對陸印象好轉，僅16%認為印象惡化。此外，俄國與拉脫維亞也是對陸看法有所改善。

至於為何對大陸印象嚴重變差，受訪者主要指向大陸對全球環境的影響，以及對其他國家民主的干預。在另一份研究報告中，則解釋英國人為何對陸印象快速下滑；除中國人愛吃蝙蝠與野生動物導致疫情傳播外，香港與新疆的情勢惡化也是造成英國民眾反華的原因。

不過，如果說大陸還有甚麼讓歐洲民眾留念的話，當屬貿易領域。除法國、英國與瑞典對於與陸貿易略為負面印象外，大多數認為與陸貿易是正面的。弔詭的是，對於大陸投資的目的性，多數國家偏向負面印象，只有少數國家如塞爾維亞、俄國、拉脫維亞與波蘭抱持正面看法。

(中時新聞網)