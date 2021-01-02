男女交往後，除了雙方價值觀，最大關卡就在於彼此家人。一名男網友抱怨，自己跟女友的爸媽見面，卻不斷被對方找麻煩，更被女友爸爸痛批自己的工作是「邪魔歪道」，絕不會把女兒嫁給他，讓他氣憤不已，PO文抱怨，但網友一看內文秒懂：「真的是邪魔歪道啊」、「不上進還不檢討」。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文痛批女友父母根本是「古板的老人、與世脫節」，他表示自己打小有過人的偏財運，不論是投資、買股票、運彩與比特幣從沒賠錢過，最爽的一次就是台積電80進場獲利不少，加上經營網拍的利潤，還有爸媽留下的2間店面，每個月租金就收不完，月入都有6位數。

原PO生氣說，光自己賺的錢就可以打臉準岳父母，卻被說成是邪魔歪道，更火大的是女友卻完全不幫他說話，如今自己也要好好重新考慮這場婚事。

但不少網友看到後紛紛痛批原PO：「這就叫做邪魔歪道」、「最好投資可以賺一倍子，你就是不務正業」、「投資運彩沒賠過，那你經營網拍幹嘛」、「所以台積電哪時80過了」、「自己不長進，還怪對方」、「我要是女友爸，不僅不會把女兒嫁給你，還會把你轟出門」、「這劇情我看過，最後男的通常都會破產開始酗酒搞外遇跟家暴，負債一堆然後跑路」。

(中時新聞網)