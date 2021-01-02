12款市售水餃當中，以韭菜口味的熱量最高。（圖擷自高敏敏臉書）

水餃是平民美食，家庭餐桌上常出現，外食也很受一般大眾歡迎。但有許多人不知道，水餃雖是水煮的，卻因內餡材料和沾醬的闗係，常讓人不知不覺大吃一頓，因而囤積不少熱量。營養師高敏敏說，12款市售水餃當中，以韭菜口味的熱量最高，吃4顆等於吞下一碗飯，如果再配一碟沾醬、喝碗酸辣湯，肯定熱量爆表，讓人很快肥上一圈。

高敏敏在臉書上發文表示，餃子象徵元寶，接下來的日子絕對少不了它！大家平常都吃多少顆水餃呢？你以為水餃是水煮的熱量就很低嗎？小小一顆水餃又圓又豐滿，咬著噴汁，忍不住一口接一口，不論是吃湯餃或沾醬料吃，都令人幸福感爆棚。但一不小心吃錯餃子，可就踏進肥胖地雷的圈套啊。

她調查市售12種口味的水餃，依碳水化合物/蛋白質/脂肪，製作了一份熱量排行榜。排名前六的口味為韭菜、香菇芋泥、韓式辣味、韭菜鮮蝦、韭黃豬肉、咖哩；排名七到十二為咖哩、高麗菜鮮蝦、高麗菜鮮肉、玉米、干貝、鮮蝦、蔬菜。其中熱量最高的韭菜有69卡，幾乎比最低的蔬菜35.9卡多上一倍。

高敏敏指出，一顆水餃熱量竟然快70大卡，若吃4顆就等於吃了一碗飯，如果吃10顆，那直接就是一個便當熱量，而且還可能有營養不均的問題，倘若口味又偏重，搭配一碟醬油烏醋，鈉含量就會破千毫克！

高敏敏建議，吃水餃依循4原則，就可以少油脂、多纖維、更健康均衡。1.水餃可混搭有菜的、有肉的，平均一下食物類別；2.選擇純海鮮的料優於肥絞肉的；3.建議男生一餐吃10顆內、女生8顆內為佳，搭配一碗蔬菜湯，像是紫菜蛋花湯也不錯（請避免勾芡的酸辣湯、濃湯，熱量油脂會更爆）；4.盡量不沾醬，因為現在的水餃都很夠味了，或是自己動手包餃子，選擇瘦的後腿肉混合多汁的蔬菜 絲瓜、香菇等 也能創造爆汁的口感。

(中時新聞網)