運動對人體有益，但在一天之中的哪個時段進行運動，可讓人獲得最大益處？為了解運動時段的不同，是否影響人得到癌症的機率，巴塞隆納全球健康研究所針對西班牙10個地區2,795人，進行長達5年的問卷調查與分析。結果發現，相較於沒有運動的人，選擇在上午8時至10時運動的人，罹患乳癌或前列腺癌的機率分別減少25%與27%。

現有文獻指出，適度的運動可降低罹患癌症的潛在風險，幫助人們維持晝夜規律，並減少睡眠中斷；但過晚從事運動，可能會讓人晝夜顛倒，而當人們晝夜混亂時，罹患乳癌與前列腺癌的風險便會提高。

那麼，從事運動的時間點不同，是否會影響人們罹患癌症的機率，這引起研究人員的興趣想要一探究竟。研究人員針對2,795人進行問卷調查與分析，將其分為4組，1組為781名得到乳癌的女性，對照組為865人；1組為504名得到前列腺癌的男性，對照組為645人。問卷內容包括休閒娛樂、體能活動與進行訓練的時間。

結果發現，相較於沒有運動的人相比，選擇在上午8時至10時運動的人，得到乳癌與前列腺癌分別下降25%與27%。此外，男性如果在晚上7點至11點進行運動，前列腺癌也能降低25%；不過，晚上運動的女性就沒有獲得降低癌症風險的效益。

研究人員分析，早上運動會降低乳癌的可能原因，與雌激素的分泌有關。高雌激素會增加罹患乳癌的風險，而運動會降低雌激素水平；此外，雌激素分泌的巔峰時間，是在上午7點左右。因此，8點到10點運動的女性，雌激素分泌最顛峰的時段恰巧有運動消彌，故讓乳癌機率下降。

再者，早上運動的人乳癌與前列腺癌發生率降低，也與褪黑色素有關。眾所周知，褪黑色素能降低癌症發生機率，而過晚進行運動的人，褪黑色素分泌會有所延遲；相較之下，上午運動的人褪黑色素會準時分泌，從而讓癌症的機率下降。

研究團隊表示，這是首份針對運動時段對癌症風險影響的研究。儘管癌症發生的變數過多，此一研究無法一一涵蓋，使其說服力看似沒這麼高；但不可忽略的是，任何微小的變數只要能介入，類似像早晨運動這種小改變，在放大後都能產生可觀的影響。

(中時新聞網)