內含挺台抗中聲明的2021年國防授權法案，在遭到美國總統川普動用否決權退回後，參議院今天以壓倒性票數推翻這項否決。這也是即將離任的川普否決權首度遭到國會推翻。

2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）在12月23日遭到川普否決退回後，眾議院在12月28日集會對這項法案進行重新表決，以322票贊成、87票反對，參議院今天也以81票贊成、13票反對的2/3絕對多數，推翻川普否決權。

國防授權法案攸關高達7400億美元的國防年度預算，法案內容包括軍隊加薪、軍事項目與建設、軍眷照顧與紀念南北戰爭時期邦聯領袖軍事基地重新命名等，也包含挺台抗中聲明。

法案內容包括重申協助台灣維持足夠自我防衛能力、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力，嚇阻中國。法案也禁止美國向香港警方出口受管制的國防物品、服務與軍需品。（編輯：徐睿承）1100102

(中央社)