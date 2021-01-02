美國在台協會（AIT）上月31日在臉書貼出2020年回顧影片，分享處長酈英傑與我國政要的合照影片，六都首長中卻獨缺上月16日以萊豬議題突襲的台中市長盧秀燕，盧秀燕對此表示尊重。前民進黨立委沈富雄對此卻有獨到的妙招，指出盧秀燕應該趁這個機會告訴台中市民，她為了大家的利益，老美都不把她擺進去，藉此感動市民。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中指出，AIT漏掉了盧秀燕，盧秀燕說尊重，尊什麼重；資深媒體人尹乃菁說這個無所謂。沈富雄直言，這就是國民黨的警覺性、戰鬥力不夠的關係，盧秀燕應該趁這個機會告訴台中市民，她為了大家的利益，老美都不把她擺進去，接下來，可以寫得很漂亮，讓她的相片沒上AIT回顧影片這件事，感動市民。

資深媒體人尹乃菁表示，她覺得AIT有點小氣，因為他們這些影片PO出去的時候，一定會有高度的政治sense，在這個當口上沒有盧秀燕，一定會被拿來做文章。不過盧秀燕也無所謂，其實慮秀燕在這件事情上，不要說她成了這個反美大將，而是在對抗美國，我們外交上這麼重要的一個支柱對象時，她可以當著酈英傑的面，清楚說出台灣民眾的聲音，可說是有為有守的六都市長，非常值得稱讚。

(中時新聞網)