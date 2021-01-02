退輔會副主委李文忠日前批評，發動罷免贊成萊豬進口的立委吳思瑤的台北市議員羅智強是「混球」。羅智強卻回應表示，李文忠多罵一點，人民才會記得投下公投票。

羅智強1日在臉書貼文表示，李文忠多罵一點，從今天起，萊豬即將進口，就算我們能用公投的力量阻止萊豬，人民還是得吃上9個月的瘦肉精；他很害怕大家麻木，瘦肉精的影響不是一朝一夕，10年、20年後，就會影響你的健康。

羅智強指出，他害怕開放萊豬後，大家吃成習慣、媒體也不再關注，導致公投無法順利通過，人民只好吃一輩子的萊豬。幸好有李文忠這種人，竟痛罵反對萊豬、號召人民「割萊委」的羅智強「渾蛋」；他之所以拚公投、割萊委，就是希望大家不要忘記瘦肉精對人體的影響，也請大家千萬別習以為常，而對萊豬麻木。李文忠罵他，代表他正往對的道路走去，更多李文忠罵我，正好也提醒民眾，政府正在逼我們吃下瘦肉精豬肉，今年8月28日，我們都會記得投下公投票。

網友回應說：「我和小孩一家人都要投公投，還有罷免萊豬綠委。」、「我不再吃豬肉，就這麼簡單。」、「建議跟柯合作，都設非萊區，影響應該不小。」不過也有人認為，「就算公投過了，一樣可以不執行，以核養綠不就是這樣嗎？」

李文忠，多罵一點！ 從今天起 萊克多巴胺美豬即將進口 就算我們能用公投的力量阻止萊豬 人民還是得吃上9個月的瘦肉精 我很害怕大家麻木。 瘦肉精的影響不是一朝一夕 但10年丶20年後，就會在影響你的健康 而我害怕開放後，大家吃成習慣，媒... 由羅智強發佈於 2021年1月1日 星期五

(中時新聞網)