【1】民進黨公投遍地烽火 3畢業縣市陷苦戰

民進黨雖是中央執政黨，但地方縣市卻是在野黨，只拿下3都4縣，面對基隆市、桃園市、新竹市及屏東縣，3個即將畢業的縣市長，黨政人士搖搖頭說，除了屏東，其他3個要保住「並不樂觀」；尤其今年登場的公投議題，勢必成為在野黨選舉操作的武器，已可預見2022大選將是遍地烽火。

【2】潑猴圍攻搶食 抓斷清潔婦肌腱

又傳台灣獼猴傷人事件，高雄市壽山動物園60歲李姓女清潔工，上月初在動物園打掃前想先吃早餐，沒想到才拿出麵包就遭2、30隻獼猴搶食，左手背被猴群抓傷流血，送醫檢查後發現左手伸指肌腱竟已被抓斷，無名指下垂無法伸直。園方提醒民眾，遇到猴群搶食千萬不要尖叫驅趕，把食物放掉就好，避免猴群誤以為挑釁，進而攻擊。

【3】劉結一張志軍新年賀詞 稱兩岸好 台灣才有前途

大陸國台辦主任劉結一和海協會長張志軍1日皆發表新年賀詞。劉結一表示，新的一年中共將迎來建黨100周年，台灣同胞定然不會缺席，大陸將全面推進祖國統一進程。張志軍表示，兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。

【4】新年經濟防泡沫 對陸依賴加深

新年伊始，貿易戰和疫情陰影漸除，全球經濟可望走出新格局，蔡英文總統呼籲恢復兩岸交流。中華經濟研究院副院長王健全認為，主要國家經濟成長率預測將由負轉正，台灣經濟也不錯，但要小心泡沫破滅，引發景氣反轉；中央大學經濟系教授徐之強認為，美國民主黨拜登將上任總統，美中關係將緩和，在大陸已躍升為全球重量級經濟體背景下，台灣對大陸出口將持續增加。

【5】阿妹耳麥出包自責不完美

張惠妹（阿妹）去年底的跨年夜在台東海濱公園舉辦演唱會，表演過程中，她因耳麥等硬體出問題，2度喊卡重唱。向來對工作要求嚴謹的阿妹，演出結束與團隊留在後台檢討，難過又自責沒有為台東鄉親送上完美演出，她的經紀人陳鎮川1日說：「所有歌迷、觀眾都稱讚她很棒，但妹一下台就很不開心、念了半小時。」最後多待45分鐘才離開。

(中時新聞網)