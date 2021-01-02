屏東恆春地區的五里亭週邊山區，疑似民眾施放煙火，造成周邊山區昨(1日)凌晨發生大火，正在當地三軍聯訓基地進行整訓的陸軍269旅官兵發現後，立刻通報消防單位並協助滅火，但火勢蔓延相當快，恆春鎮出動轄區分隊車輛，全力灌救撲滅火勢，耗費一整晚才將火勢控制住。

恆春五里亭山區蔓延大火，聯訓269旅官兵通報協助。(戴志揚翻攝)

恆春五里亭山區蔓延大火，聯訓269旅官兵通報協助。(戴志揚翻攝)

屏東縣消防局獲報後出動多輛水箱車前往灌救，火勢一度延燒到一處廢棄汽車保養廠，停放現場的10餘輛報廢車瞬間陷入火海，加上強勁落山風助長火勢，讓場面驚險。

恆春五里亭山區蔓延大火，聯訓269旅官兵通報協助。(戴志揚翻攝)

有民眾指出，懷疑是有人施放跨年煙火後的火星不慎助燃，透過風勢把落焰帶到汽車保養場後方空地，使得廢棄車輛瞬間皆陷入火海，而因為落山風強勁，目前財物損失仍無法估計，幸運的是當時並沒有人在裡面。

經消防隊通報專線得知，第一時間發現火勢的，正是恆春進訓的國軍部隊官兵，緊急通報並協助救援，才能讓火勢短時間內獲得控制，未釀成更大的災禍。

另外昨(1日)上午，屏26號道一名女性傷患，因車禍倒臥在電線桿旁，行經此段道路之269旅官兵立即協助評估傷勢，並通報消防隊，將傷者轉送至南門醫院診治。

269旅政戰主任張博彥表示，消防隊與救護人員，全年無休待命，守護人民生命財產安全，同時肩負捍衛國家重任的國軍弟兄，在進訓之餘，也發揮軍民合作，也因為國軍弟兄的立即協處讓狀況得以掌握並順利解除。

(中時新聞網)