昨晚嘉義、台南和高雄地區的民眾，發現月亮又大又圓，但顏色卻是詭異的紅色，讓不少網友網嚇歪直呼，看了好不安，該不會是2021的災難預兆？（圖／翻攝自綠豆嘉義人）

2021年的第一個紅色月亮！嘉義一名民眾1日晚間拍下「紅月照」分享在臉書，引發網友討論，許多人看著又紅又亮的景象，表示感覺很不安，而台南與高雄地區的民眾也相繼分享拍到的紅色月亮，不少人嚇歪直呼，看起來好可怕，是2021年的災難預兆？

臉書粉絲團「綠豆嘉義人」昨晚分享照片，只見一顆又大又圓的月亮高掛在夜空中，但特別的是月亮不是平常的顏色，而是有點橘橘紅紅的，看上去十分詭異。

照片一曝光，引發網友討論，居住在台南、高雄地區的民眾也相繼分享紅月照，又紅又亮的影像，讓不少人看了很不安，「看起來好可怕」、「希望不是災難的預兆」、「地震前兆」、「2021又是個血光之災之年」、「2021年災難的預兆？」

但也有網友看了之後，直接留言吐槽，「沒什麼好開心的？都是空污造成的」，並指出會出現紅色月亮的原因，應該與角度折射有關係，讓許多網友看了忍不住笑說，真的是有夠破壞氣氛的。

根據中央氣象局的數位科普網介紹，血月並非不祥之兆，而是太陽光經過地球大氣層時，藍色光會散射掉，通過地球大氣的折射效應，陽光中的紅色光線會偏折到沒有陽光直照的月球表面，所以全食時的月亮看起會出現像血般的暗紅色。

(中時新聞網)