冷空氣減弱今早晚仍寒冷，白天漸回暖，西部晴朗、東北部雨勢大，氣象專家吳德榮表示，下周四強冷空氣報到，有可能是第二波寒流、濕冷難受，氣象達人彭啟明也表示，下周四、五高山有機會下雪。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨輻射冷卻強，最低溫出現在南投中寮6.4度，北市12度、北部9度、南部8度、東部10度，白天各地氣溫回升，晚上又降回低溫。下周一(4日)鋒面接近，水氣增多，北台灣降雨機率提高，下周二、三(5、6日)鋒面、東北季風影響，北台轉濕涼有雨，東半部局部短暫雨。

吳德榮說，下周四起(7日)另一波強冷空氣南下，從濕涼轉為濕冷，歐、美國模式更模擬強度有到達「寒流」等級的機率，雖然最低氣溫不會像上一波乾冷的強寒流那麼低只有5、6度，但濕冷天氣更令人不適，目前各國模式還再調整，應持續觀察。

彭啟明也在臉書表示，下波強冷空氣最低溫時間在下周四、五，因為是濕冷，高山有機會降雪，想追雪的民眾可持續關注相關氣象情資。

(中時新聞網)