政府正式開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，但各式台灣豬標章讓人霧煞煞，令消費者普遍仍存有疑慮。資深媒體人黃創夏表示，蘇內閣的政務官們才應該額頭上貼「新手上路，請多包涵」的標章！

全台自元旦起核准進口萊豬萊牛，但菜市場、餐廳等台灣豬標章卻仍紊亂，行政院甚至宣布地方自訂的萊劑零檢出自治條例無效。國民黨台北市議員徐巧芯日前也臉書再度砲轟，「一個政府好幾個制度，這該叫民眾如何是好？」且即使政府不斷強調，會對豬肉進行嚴格把關，但許多民眾還是對萊豬登台充滿疑慮。

黃創夏1日在臉書痛批，台灣的各式識別標章早就行之有年，現在卻連一個萊豬標章都搞不定，「蘇內閣的政務官們才應該額頭上貼《新手上路，請多包涵》的標章！」

黃創夏貼文曝光後，網友則附和表示，「蘇內閣只知道、防守權位標章吧？」「有人就是故意搞破壞」、「有能力的官員在這樣團隊中，早就發瘋了吧」、「說的好！口罩可以統一管理，標章這麼小的事卻無法統一，該展現鴨霸的整合部會共識卻做的不完善！」另外有人則質疑「認證標章竟然可以上網下載取得？」

(中時新聞網)