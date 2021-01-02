政府正式開放進口含萊克多巴胺的美國豬肉，但各式台灣豬標章讓人霧煞煞，令消費者普遍仍存有疑慮。資深媒體人黃創夏表示，蘇內閣的政務官們才應該額頭上貼「新手上路，請多包涵」的標章！
全台自元旦起核准進口萊豬萊牛，但菜市場、餐廳等台灣豬標章卻仍紊亂，行政院甚至宣布地方自訂的萊劑零檢出自治條例無效。國民黨台北市議員徐巧芯日前也臉書再度砲轟，「一個政府好幾個制度，這該叫民眾如何是好？」且即使政府不斷強調，會對豬肉進行嚴格把關，但許多民眾還是對萊豬登台充滿疑慮。
黃創夏1日在臉書痛批，台灣的各式識別標章早就行之有年，現在卻連一個萊豬標章都搞不定，「蘇內閣的政務官們才應該額頭上貼《新手上路，請多包涵》的標章！」
黃創夏貼文曝光後，網友則附和表示，「蘇內閣只知道、防守權位標章吧？」「有人就是故意搞破壞」、「有能力的官員在這樣團隊中，早就發瘋了吧」、「說的好！口罩可以統一管理，標章這麼小的事卻無法統一，該展現鴨霸的整合部會共識卻做的不完善！」另外有人則質疑「認證標章竟然可以上網下載取得？」
文章來源：黃創夏臉書
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。