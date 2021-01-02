紅襪帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)在新年之前被球迷詢問是否可能加盟洋基，馬丁尼茲只有一個條件：「除非他們讓我保留鬍鬚。」紐約洋基仍遵循1973年前老闆喬治史坦布瑞納(George Steinbrenner)訂出的服儀規定，事實上紐約州2019年已通過法案「不影響工作的前提下，雇主不得限制建立在種族、信仰上的鬍鬚與髮型。」

洋基服儀規定幾乎是以白人男子的專業形象做為標準，「頭髮下緣不得低於衣領，鬍鬚鬢角必須刮除(只允許小鬍子)。」這對非裔、阿拉伯裔男子並不公平。為了尊重原住民，克里夫蘭印地安人即將改名，洋基的禁鬍令還能撐多久？

前洋基隊長麥汀利(Don Mattingly, 現馬林魚總教練)在1991年曾試圖反抗髮型規定，遭移出先發並罰款。另一個為球迷熟知的是2006年強尼戴蒙(Johnny Damon)加盟洋基，徹底改造自己在紅襪時期的「原始人造型」。

現任總管凱許曼(Brian Cashman)說過，自由市場上若有人堅持不刮鬍，他就必須放棄該名球員。「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)為了加盟洋基而隱忍，離隊後仍公開表達不滿。前老闆喬治2010年去世，洋基政策依舊不改。現行勞資協議允許雇主與球員之間自行約定，但如果下一次勞方站出來嚴正抗議，洋基恐怕就沒那麼好解決了。

(中時新聞網)