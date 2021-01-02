藝人愛雅（張艾亞）從《大學生了沒》出道，大多給人綜藝咖的形象，過去與5566成員許孟哲的戀情最受人矚目，日前在臉書寫下2021的新目標，就是不要再被說靠感情搏版面，並強調要硬起來反擊酸民。

愛雅表示2021第一個目標就是不再當濫好人，不想委屈承受沒有做過的事，尤其總是被酸靠感情搏版面，她強調當時除了交代與許孟哲分手，就從未公開提過對方任何一次，多次都是媒體斷章取義，造成網友們一直誤解她頻頻提舊愛，因此呼籲有些無中生有的罪名就不要再扣給她，對她而言每份情感都是真真切切，即使分開也只有祝福跟各自安好。

愛雅不諱言因為受抨擊而難過，但那些都已經成為過眼雲煙，現在不僅活的比以前更好，也等待那位最適合自己的他走進生命，接著強調：「那些曾經不需要去隱藏它，結痂掉了就是全新粉紅色的皮膚了」，未來要給自己力量，勇敢拒絕不實指控的力量。

對此網友也留言鼓勵：「揮別錯的才會跟對的相逢，你值得更好更適合的對象」、「不管別人怎麼說，未來對自己好就對了」、「2021我們一定都會更好更幸福」。

(中時新聞網)