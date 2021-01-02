日前才PO出與藝人羅志祥合照引發網路討論的爆乳網路辣模郭鬼鬼，在2020跨年夜時又做出驚人之舉，一度驚動台南市警局長親自到場關切。原來是郭鬼鬼在跨年夜台南市政府舉辦的活動，舉牌自我推銷「有看過這個女孩嗎？她是郭鬼鬼，長得超級可愛，如果你沒看過，現在讓你看看！」立刻引發民眾圍觀，當時正在附近巡視維安狀況的市警局長詹永茂也立刻上前關切，確認沒有違法後，讓郭鬼鬼繼續進行獨秀。

爆乳網紅夜市跪地舉牌「讓你看」，驚動南市警局長關切。(翻攝Angela.郭鬼鬼臉書粉絲團）

爆乳網紅夜市跪地舉牌「讓你看」，驚動南市警局長關切。(翻攝Angela.郭鬼鬼臉書粉絲團）

經常出現在綜藝節目，以娃娃臉以及爆乳火辣身材吸引關注目光的郭鬼鬼，因為日前台北西門町出現辣模「徵乾爹」、AV女優「徵男友」的舉動，由於主題對社會風氣產生影響，讓她也興起諷刺地念頭，所以選擇在跨年夜到台南「舉牌」推銷自己。

爆乳網紅夜市跪地舉牌「讓你看」，驚動南市警局長關切。(翻攝Angela.郭鬼鬼臉書粉絲團）

從她臉書PO文的照片可看出，由於跨年夜出現超級低溫，讓她全身裹得超緊，身穿水手服，戴紅色皮帽，讓不少粉絲「有點小失望」，而她也分別在烤乳豬及玩具槍的攤位前拍照。

不過因為當天台南市政府也在舉辦跨年晚會，正在現場進行維安工作巡視的市警局長詹永茂，也因為稍動而前往關切，不過看了幾眼，確認郭鬼鬼並沒有違法後，立刻與同仁離去。

郭鬼鬼近日內頻頻曝光，尤其日前在IG曬出與羅志祥的合照，並直誇羅志祥的潮牌是「心中的聖誕禮物首選，超帥、超愛、超好看」，還不忘附上愛心符號，足以見得她對此聖誕禮物有多滿意，照片中只見她手指比出「七」托著臉頰，並對鏡頭擺出甜美微笑，羅志祥則是比出YA的姿勢，引發熱烈討論。

(中時新聞網)