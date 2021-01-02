花蓮縣壽豐鄉台11線北上10公里處上月31日發生2輛車疑因變換車道引起糾紛，雙方爆發口角後，竟在公路上演砸車毆打；有網友在臉書張貼當時影片，影片中白色轎車上的人怒氣沖沖拿出球棒朝另輛黑色轎車的車窗狂砸3下，接著朝擋風玻璃再砸5下，導致車窗碎裂成蜘蛛網狀，車窗留下至少6個破洞。

影片中白色轎車上的人怒氣沖沖拿出球棒朝另輛黑色轎車的車窗狂砸3下，接著朝擋風玻璃再砸5下，導致車窗碎裂成蜘蛛網狀。（翻攝自臉書爆料公社）

吉安警分局調查，12月31日下午2時30分左右，警局獲報在壽豐鄉臺11線10公里北上車道、靠近遠雄海洋公園附近，有行車糾紛，警方到場後，發現一起行車糾紛而引發的毀損及傷害案件，現場有一部黑色自小客車玻璃遭毀損，一名年約23歲的男子身體有擦挫傷。

影片中白色轎車上的人怒氣沖沖拿出球棒朝另輛黑色轎車的車窗狂砸3下，接著朝擋風玻璃再砸5下，導致車窗碎裂成蜘蛛網狀。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

有網友在臉書爆料公社貼出當時衝突影片，影片中黑色轎車疑似遭2輛白色轎車攔車，雙方在路中間停下來互相叫囂，不過前方白色轎車上的一名身材魁武男子拿球棒，先是朝黑車車窗狂砸3下，接著又到擋風玻璃前大力砸了5次，導致前後車窗上留下至少6處蜘蛛網破洞，事後黑車上的友人找白車理論，雙方互飆髒話，場面火爆。

警方了解，雙方均來自外縣市遊客，行經台11線後疑似在變換車道時先起了口角，進而引起毀損等肢體衝突，案發後員警調閱路口監視器逐一過濾，以車追人，在4小時內循線在壽豐鄉一間民宿中，將涉案人陸續帶回調查，全案依法函送偵辦。

(中時新聞網)