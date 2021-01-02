先前聯盟核酸檢測全員陰性結果，卻被公牛24歲小將哈奇生狠狠打臉！《ESPN》記者伍德亞2日引用公牛總教練多諾凡說法，去年12月30日還出賽面對巫師的哈奇生新冠檢測呈現陽性，他將續留華盛頓接受治療，不會參加今天與公鹿之戰。

2018年選秀第22順位被公牛挑上的哈奇生，本季來到生涯第3個球季，前4場比賽平均上場13分鐘，拿下3.3分、4.3籃板及1.0助攻，卻在今年元旦公牛與巫師之戰宣告缺席，如今確定檢測呈現陽性，恐怕必須隔離且缺席一段時間。

或許因為跟哈奇生有所接觸的影響，包含馬卡尼恩、阿西迪科諾、薩托蘭斯基等前役缺席的公牛球員，目前受到聯盟健康與安全守則管控，已經自行回到芝加哥接受隔離，也沒有隨隊前往密爾瓦基準備今天上午9點與公鹿的例行賽。

除了公牛爆發新冠疫情以外，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，金塊前鋒麥克波特因為跟感染者有過潛在接觸，也將缺席今天金塊與太陽之戰，甚至可能繼續缺席幾天，少了本季場均19.5分、6.8籃板的波特，金塊戰力明顯受損。

(中時 )