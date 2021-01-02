總統蔡英文宣布，今年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口。就在萊豬侵台第一天（1日），彰化80年歷史名店「泉焢肉飯」負責人謝泊宏坦言，除了擔心生意與消費者信心受打擊，最擔心的其實是原物料價格波動，因為進貨成本對業者而言是最麻煩的問題，盼政府能藉機提升食安環境，更要做好把關並提出配套措施。

謝泊宏1日接受香港媒體《中評社》訪問，坦言業者最擔心的無非消費者因信心受挫而不敢來消費，雖然他們店已在地立足80年，是老字號也有一定知名度，客人對他們都很信任，知道他們選用的都是在地豬肉，所以較不擔心生意問題，但不可諱言，這仍是同業間最害怕的事。

謝泊宏指出，萊豬入台對本土豬肉價格的影響，可能有兩個走勢：第一，業者為避免爭議與受害競相選用本土豬，導致本土豬價格大漲，增加營運成本；第二，萊豬挾價格優勢導致本土豬價格下跌，影響本土豬農養殖意願，導致上游供應源頭萎縮，進而影響業者營運。

此外，國民黨籍彰化縣縣長王惠美，特別在萊豬入台前夕視察地方小吃，親自了解餐飲業者豬肉品產地來源標示情形，也特地造訪泉焢肉飯，除大讚店家口味出眾，更藉此宣導縣府的食安把關措施。謝泊宏呼籲，既然萊豬進口已成事實，政府就要好好把關，並要把相關配套措施做好；萊豬進口促進消費者警覺性提升，往好的方面想，其實也是另一種食安升級。

(中時新聞網)