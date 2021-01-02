含萊克多巴胺的美國豬肉於元旦正式開放進口，昨第一天就有業者以使用台灣豬為由，藉機調漲便當價格，豬肉類的便當直接漲10元，讓不少網友留言砲轟，根本是趁火打劫，這漲價理由也太怪，那沒開放前到底用的是什麼肉？

一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文指出，因為台灣豬，便當漲價了。從原PO分享的照片中可見，一家便當店貼出公告說，「本店使用國產台灣，豬肉為反應成本自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元。而非豬肉類便當則按原價。豬肉類加工品如：香腸、臘腸、臘肉，暫停供應！」

貼文一出，立刻引發網友討論，「漲價理由太奇怪」、「藉機漲價的不吃，趁火打劫觀感不佳」、「所以他以前用什麼豬肉 」、「笑死，沒開放前是用什麼」、「這是最扯的，不然以前都用什麼豬？」、「那消費者以前到底都吃什麼東西下肚了？」

但也有餐飲業者在留言處表示，台灣豬肉價格本來就很波動，不能因為餐飲業者不能負荷，就把罪名冠在餐飲業者頭上，豬肉源頭公布漲價，他們也只能承擔。

(中時新聞網)