國民黨立委許淑華日前表示，前高雄市長韓國瑜將在過年時展開公益性質活動，遭外界解讀為復出的起手式，對此，媒體專欄作家、兩岸政策協會副秘書長張宇韶表示，韓國瑜一定會復出，舊曆年就是最好時機點。

張宇韶1日在政論節目《94要客訴》上表示，韓國瑜一定會復出，所以討論韓復不復出都是假議題，現在就看韓國瑜出手的時機點在何時而已。他認為，「舊曆年」就是韓國瑜捲土重來，最佳復出的時機。

張宇韶更進一步表示，比起「三節」，清明節、端午節的時機點好像怪怪的，中秋節又接近黨主席選舉，因此春節是最佳時機，且以「走春」的名義拜會各界較不易讓外界有所想像。

至於許淑華說「解甲歸田」，張宇韶直言，其實韓國瑜心中想的，是前大陸領導人毛澤東說的「捲旗不繳械」，意謂韓國瑜雖然暫時把旗收起來，但沒把槍和子彈交出來，韓的槍砲就是無數的韓粉。

韓國瑜的下一步一直是各界所關心話題，許淑華29日在政論節目《TVBS超錢新聞》揭露韓最新近況，表示韓國瑜陸陸續續已經有在規劃公益性質活動，「應該過完年，很快時間他本人會跟大家報告」。

不過，許淑華也強調，韓國瑜不希望一出來就造成大家困擾，「他清楚知道自己即使已經解甲歸田，但仍是被用政治性的角度高度關注，講任何話都很容易被聯想成有任何政治企圖」。

(中時新聞網)