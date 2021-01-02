中國駐日本大使館2日駁斥日媒報導「中國製造」疫苗流入日本傳聞。強調中方對個別日本媒體未經核實有關情況，即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論，表示強烈不滿，希望有關媒體切實承擔傳媒責任，確保涉華報導真實、客觀，避免誤導日本民眾。

中國駐日使館收到記者提問指，個別日媒1日報導稱，一些據稱是「中國製造」的新冠疫苗被帶入日本，日本國內已有人接種上述疫苗。中方對此是否知情，是否會採取相應措施？

駐日使館發言人答稱，中國政府高度重視疫苗生產和流通安全，嚴格執行疫苗全流程管理，願同各國共同打擊整治疫苗制假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠肺炎疫情防控工作有序開展。

發言人表示，中方對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，希望有關媒體切實承擔傳媒責任，確保涉華報導真實、客觀，避免對日本民眾形成誤導。

日本《每日新聞》1日報導，2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者及部分富人，已接種走私到日本的中國製2019冠狀病毒疾病疫苗。來源是與中共幹部有交情的中國顧問，可能觸法。

據報導，2020年12月12日下午6時30分左右，日本一家資訊科技（IT）大廠社長夫婦，經一名中國籍男子牽線，在東京都品川區一家休診診所，簽署預防接種同意書後，以每劑一萬日元代價接種疫苗，從冷藏庫取出的疫苗容器標籤上，寫有日期及COVID-19、新型冠狀病毒滅活疫苗、中國醫藥集團製造等字眼。下次（第二劑）接種是2021年1月3日。

報導引述這位匿名接種疫苗社長說法稱，不是怕新冠肺炎才到處尋找政府未批准的疫苗，只是因有交情，有人介紹。牽線的中國籍男性則說，並不是胡亂推廣疫苗，而是早已鎖定供應對象。

(中時 )