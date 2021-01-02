美國參議院昨（1）日進行表決，以壓倒性票數正式推翻川普對2021財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）的否決，這是川普任內首度遭國會推翻他的否決，他後續在推特痛罵以共和黨占多數的參議院「可悲！」。

美國參議院1日投票表決，推翻川普對國防授權法的否決。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，1月1日新年這一天，美國參議院投票表決，以81票對上31票，壓倒性票數推翻川普對國防授權法的否決，12月28日，眾議院已經率先完成投票，以322票對上87票推翻川普的否決，這是川普任內國會首度推翻他的否決，CNN指出，這也是川普最後任期內，國會兩黨對他一致的訓斥。

針對共和黨把持的參議院推翻他的否決，川普昨日發布推文痛罵「可悲」，「我們的參議院共和黨人剛錯失了擺脫通訊端正法（Communications Decency Act）第230條的機會，該法賦予科技大企業們無限制的權力，可悲！！！」

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

「現在，他們又只想給那些遭中國病毒肆虐的人們600美元，而不是他們迫切需要的2,000美元，不公平也不聰明！」

美國國會通過的2021財政年度國防授權法案，將會重新命名那些以美國南北戰爭期間南方政府邦聯指揮官為名的美軍基地，以及為美軍士兵加薪3%、現代化美軍設備等。

川普先前已經表態反對重新命名美軍基地。

現在預算高達7,400億美元的國防授權法已在沒有川普同意下簽署成法。

(中時新聞網)