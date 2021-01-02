【愛傳媒葉毓蘭專欄】全國的退休警消弟兄們，大家都上當了！

2020年12月11日媒體報導陳瑩等17名委員提案修法，要讓警消退休金的所得替代率比照國軍，大家興高采烈，當然，還有不少人冷言冷語，問我在做什麼。

在立法院一年來，我不知道針對退休警消權益的相關問題，提出多少次質詢、總質詢，大家都說你說的有道理，但是政府是一體的，今年又遭逢肺炎疫情，紓困振興都需要錢，此時談警消退休金，時機不宜。

但是看到陳瑩等17名民進黨立委提案，我還真以為民進黨的良心發現，既然有人搶了頭香，我當然就跟進，把一年來整理的完整版寫好，短短幾天內，就獲得國民黨33名立委共提與連署，時代力量陳椒華和邱顯智，及民眾黨張其祿委員也參加連署，總共有36名跨黨派的在野黨立委聯名，我們希望還給退休警消應有的公道，而且也在12月24日本會期的最後一次程序委員會中一讀付委（司法法制委員會），我甚至也昭告眾人，下個會期將從內政改至司法法制委員會，以便處理警消的退撫修法。

這段時間，也有不少其他類別的公務人員，希望我們也能夠把他們納入修法之列，我除了告訴他們12月24日一讀的法案是以適用警察人員人事條例的警消人員為主，因為去年釋字785號已經宣告24小時勤務的警消高壓過勞，他們的健康權遭受侵害，讓我們的修法更有利。

沒想到12月31日就接到情治單位來告，退休警消所得替代率比照軍人案，已經被復議掉，取消付委。

原來陳瑩等17人的修法案在12月11日一讀付委後，12月15日民進黨團就提了復議，決定另定期處理；而我們36人的修法案，在12月24日程序委員會已經完成一讀付委後，在國民黨團離席後，民進黨團幾乎是以偷襲的方式立刻提復議，也是取消付委，同樣：另定期處理。

易言之，這兩個修法案，幾乎就等於被民進黨卡死，胎死腹中、石沉大海。除非國民黨在2022大勝，他們感受到民意的壓力，否則不可能重見天日了。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)