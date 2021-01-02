【愛傳媒陳朝平專欄】亞洲週刊以蔡英文身穿清朝龍袍的合成照片製成封面，專題報導民進黨「民選獨裁」的現象。

民進黨大怒，連日高聲反駁，網軍出動癱瘓亞洲週刊網頁。亞洲週刊則加碼回應，免費下載四款「英皇」照片，仿周星馳《唐伯虎點秋香》台詞——天下第一奇獨、微笑半步顛是居家旅行必備良藥，宣稱英皇照片係「遊行上街必備良品」！

這回，亞洲週刊與台灣執政當局的攻防戰，較之24年前，可謂精采多多！

24年前的1996年，亞洲週刊也曾因報導國民黨疑似政治獻金柯林頓一案，在美台政壇及媒體界，掀起了軒然大波。

那時的亞洲週刊，不像今天的「理直氣壯」，「膽大妄為」，周刊的編輯部得到美國新聞界的聲援，力爭新聞自由，業務部則憂慮訂戶退訂，影響廣告業績，也擔心得罪台灣當局，被迫退出市場。

因此，週刊在對抗台灣執政當局的威嚇時，有些舉棋不定、左右為難。

當年的亞洲週刊事件，我「因緣際會」，親身體驗執政黨如何對付異議媒體與人事，24年後，再見亞洲週刊與當權者抗衡，感慨尤深。

96年亞洲週刊的報導，事涉國民黨金錢外交與台美兩國政治醜聞，當事人又是彼時李登輝座前的當紅炸子雞劉泰英，因此，周刊報導甫出，國民黨當下就炸了鍋。

諸多國民黨民代、御用學者，迅速動作，召開座談會控訴亞洲週刊和我為中共同路人，其惡行惡狀，完全不下於今日網軍的叫囂狂吠。

一位新科黨籍女立委，憶起黨內初選的舊恨，甚至公然在國會殿堂給我戴上了一頂紅帽子。

96年11月4日，自由時報泡製了一條新聞，大標題是「政治獻金疑案 情報顯示中共在幕後搗鬼」。

一如今天民進黨的側翼，千錯萬錯一定是中共的錯；又彷彿2019年泡製一則假共諜王立強的新聞「赤化」韓國瑜。目的，不外乎是將一切歸罪於中共。

隔天，自由時報社論再度追擊，指稱亞洲週刊：「素來傾向中國大陸，對於台灣的報導並不友善，此次以捕風捉影的手法，再度攻擊台灣，並不令人意外。」

對照亞洲週刊開罪蔡英文後，民進黨發言人顏若芳的說詞「這個媒體過去就有很大爭議，不僅立場親共，專為北京政府喉舌⋯⋯」邏輯何其相似！

回想當年，忽然醒悟，原來，民進黨今日種種宣傳技倆，源於24年前，師法於國民黨！

24年前，民進黨對於亞洲週刊報導國民黨政治獻金醜聞的態度，又是如何呢？我不知當年民進黨有無遊說亞洲週刊「起義來歸」？不過，民進黨試圖接觸我的經驗，卻頗讓我驚艷。

那段時間，好幾位認識或是素未謀面的民進黨立委，紛紛透過各種關係，試圖聯繫我，表達聲援的意思。其實，我豈有不知江湖險惡的道理？政治人物，真心聲援我等小人物，大可公開為之，何須來電知會討拍？

因此，我對於藍綠黃政治人物的聲援好意，戒慎恐懼，對於理念從來不合的綠軍聲援，更是敬謝不敏！

敬謝不敏，終究底不過政客的厚臉皮！我決定召開國際記者會時，才走到記者會會場門口，某位素不相識，且我壓根非常厭惡的民進黨立委，居然厚著臉皮，「蹭」了上來，自告奮勇要擔任記者會的主席！

此公，事前，完全不明事情的來龍去脈，事後，也完全沒有仗義執言的表現，就這樣貼了上來！

其目的，不外乎搶版面、搶鏡頭、拉抬自己的知名度罷了！他的行徑，可說是今天某些政治人物刷存在感的鼻祖呢！

物換星移，24年來，亞洲週刊的整體風格，改變不多，台灣政客與媒體，改變也不多，只是藍綠腳色互換而已！執政的，經營媒體的，24年來，不知進步為何物，只是一味地向下沉淪罷了！

兩個插曲，或可供天寒佐酒之用！

其一，劉泰英自訴亞洲周刊和我加重誹謗後，亞洲週刊聘請羅明通大律師擔任辯護律師，當時，在羅大律師旁擔任助理的是還未赴英倫深造的詹婷怡。

亞洲週刊事件爆發後20年的2016年，詹婷怡出任NCC主委，不過，她沒來得及等到亞洲週刊的龍袍事件，就在2019年4月被蘇貞昌請辭了！

不知道詹婷怡看到亞洲週刊小編和台灣網軍的大戰時，會不會思想起24年前，青澀的她也曾經為新聞自由盡過一分心力？

其二，我陷入亞洲週刊政治獻金風暴時，徵求辯護律師不可得。跟國民黨有關的律師事務所，見到我如見瘟神，無人敢接我的case。

最後，還是蔡英文介紹了一位他在政大的學生趙國生擔任我的辯護律師！不知蔡總統看到上期亞洲週刊的封面照片和專題時，會不會思想起24年前，她曾經為了言論自由和新聞自由，義助過一位老朋友，對抗強權？

歷史不會重演，只是似曾相似。對於曾經走過那段歷史的我，寒天飲水，冷暖自知。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)