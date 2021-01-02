【愛傳媒黃珊珊專欄】新年快樂！這是我每天看的疫情儀表板，12月31日加了跨年晚會的版本。我們每天都戰戰兢兢，台北市人口密集又有捷運等公共運輸，沒有一天是輕鬆的。

12月30日晚，我和陳時中部長一起去探望街友，當然請教部長各縣市取消活動，是否疫情升溫？

陳部長就像記者會說的一樣，疫情的疑慮升高，但沒有證據顯示疫情有社區感染的風險，所以中央不會統一禁止辦跨年活動，所以我跟市長報告，做為決策參考。

12月31日行政院會又再向部長說明台北市會續辦並且會根據中央原則做好實名制，部長也說還好啦！我很佩服陳時中部長秉持專業頂住壓力！但就是有人故意見縫插針，穿鑿附會鬼扯一番！

但是下午衛服部公告各地自治條例無效，政府高官還出口恐嚇地方基層公務員，同時又趁亂公告健保費調漲，一個最會溝通的政府竟然視人民為無物，立刻變成專斷獨裁，終究會被民意所吞噬！

12月31日晚睡在辦公室，因為1月1日早上要陪市長去參加健走活動，還要去大賣場視察「非萊專區」設置的情形，索性就不回家啦！

台北市至少做到讓人民清楚知道並自由選擇，政治不難，民之所欲而已！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)