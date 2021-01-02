美國萊豬已經開放進口，行政院卻宣布，地方自治條例中訂有乙型受體素零檢出規定，違反憲法並牴觸中央法規無效，全國將統一規範，引發外界質疑。國民黨新北市議員葉元之則批，「蔡皇獨裁的證據在這裡」、「哇！民進黨不演了直接凌駕司法」。

政府開放萊豬進口引發食安疑慮，部分地方縣市政府修訂自治條例，增訂要求瘦肉精零檢出等規範。面對地方與中央不同調，行政院祕書長李孟諺表示，政院依法得審查並判斷自治條例是否「牴觸憲法」，是依據法律作成決定，並無逾越分際的問題。

葉元之日前在臉書說，所以新北市議會為了保護新北市民，所通過的豬製品萊劑零檢出自治條例，就這樣無效；對此，他忍不住酸「但是，大法官才有權力做違憲審查，行政院居然擴權把蔡皇命令看的比司法還大，視國家體制於無物、毫無法治國概念，違不違憲是你行政院說的算是不是？」

最後，葉元之批，蔡皇被外媒指民主獨裁，民進黨還氣噗噗出來反駁，「現在行政院不就是一個很好例證嗎？」網友則留言表示，「元之，民進黨現在無法無天，無視人民的存在她們說了，算了，地方要硬起來自主管理」、「雙標黨的本質就是如此」、「元之為了我們大家，加油」、「我連不想吃萊豬的權益都沒有嗎？」

(中時新聞網)