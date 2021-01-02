大陸鷹媒《環球時報》今天社評指出，去年歲末，中歐完成雙方投資協定談判。然而，戰略自私和狂妄看來燒壞了一些美國政治菁英的腦子。他們以為美國的地緣政治利益與歐洲一致，在中國問題上胡來，歐洲人理所當然要亦步亦趨。他們還以為價值觀就是一切，美歐之間的意識形態紐帶，可以強得讓歐洲拋下在中國的巨大利益，一心一意地做美國的「政治小三」。

社評表示，華盛頓對中歐投資協定發出了酸葡萄酸倒牙的尖叫。美國副國家安全顧問博明怒斥歐盟「不顧中國的人權表現」而與北京達成這項協定，是歐盟「連遮羞布都扯掉了」；白宮貿易顧問納瓦洛也指責這是一個「糟糕的協議」，對美國構成了地緣政治挑戰；還有美國的保守主義學者很憤怒地表示：「歐洲人怎麼能站在中國一邊而不是美國一邊呢？」

社評稱，就在中歐宣布完成談判同一天，美國政府宣布對產自法國和德國的飛機零組件及葡萄酒等歐盟輸美產品加徵關稅。其實很多西方學者很清醒，認為美歐達成一個廣泛的統一對華貿易政策、採取相同的對華立場非常不切實際。因為雙方的產業現實不同，圍繞經濟的地緣政治考量也不一樣。

社評指出，美國的經濟機器出了嚴重問題，其中很重要的一條是它的運轉邏輯受到了政治的猛烈衝擊。現在華盛頓更多考慮的似乎是如何讓中國不好，而不是如何讓美國更好。

社評認為，歐盟與中國打交道的邏輯很正當，就是首先考慮怎麼讓自己好，而不是不顧自身代價地害中國。看看中國大城市的街道上有多少賓士、寶馬、奧迪和福斯（大眾）牌子的德國車在跑吧，還有中國人消費了多少來自法國、義大利的時尚品乃至奢侈品！中國的市場仍在蓬勃發展，不擴大與中國之間的合作，美國能給歐洲提供其未來發展所需的新空間嗎？

社評強調，美國需要恢復它面對中國時的正常和從容，接受中國在它勤勞、聰明的人民共同努力下必將不斷發展這一基本現實，別與規律較勁，別看什麼都像地緣政治。它不僅不應阻止歐洲與中國達成雙方投資協定，它自己也應該改變思路，多琢磨怎麼樣通過加強與中國經貿合作實現自我增益，而不是寧肯自己吃虧也要打擊中國。

(中時 )