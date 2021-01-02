新北市1名男子指控遭印尼籍妻子虐待，婚後只能睡客廳沙發，18年來只能吃白飯，每個月僅有1500元買早餐，其他收入全被妻子拿回印尼，妻子在2007年拿走他的存款50萬逃回家鄉，13年來對他和2個兒子不聞不問，他最後心灰意冷，在死前交代不讓對方繼承遺產，法院認為妻子未盡配偶責任，已屬重大虐待，判處不具繼承權。

判決書指出，該男子1989年與印尼籍妻子結婚，但他婚後被要求只能睡沙發，而且結婚第3天，對方就坦承已懷孕3個月，對象是掮客，他屢遭虐待，兩人相處18年來他只能吃白飯，每個月只有1500元買早餐，而他本身的殘障津貼全被妻子拿走、寄回家鄉。

該妻子2007年將丈夫郵局內的50萬存款帶走後離家出走，拋下家庭與2個兒子；該丈夫一直等著妻子回來，沒想到一等就是13年，讓他心灰意冷，2011年曾提出離婚要求，最後因請不起律師作罷，他去年1月過世，曾在過世前提及絕不會讓對方繼承遺產，2名兒子因此向法院提告母親不具繼承權。

法院認為，該妻子2008年後就回到印尼，13年來對家庭不聞不問，不曾與丈夫聯絡，且對丈夫種種行為已屬重大虐待，丈夫生前也曾表明不讓她繼承，因此判准該妻子繼承權不存在。

(中時新聞網)