在三重的正義南路上,這間超有名、連吃個蛋餅都要領號碼牌的早餐店

如果沒排隊,想吃還真有點難度...

「三重蛋餅大王/無名雙蛋蛋餅」(圖/BEEN蜂報提供)

在三重隨便抓一個路人,只要提到關鍵字「雙蛋蛋餅」,當地人一定立馬聯想到這家,可見它在「蛋餅界」受歡迎的程度...

從小老王就被教育吃早餐的重要性,於是都會尋找各地好吃的早午餐,但其實對這種在地的中式早餐老王可以說是也相當熱愛,這間常被稱呼為無名雙蛋蛋餅的早餐店,其實它可是有名字的!頂在公寓上的扛棒,就寫著三重蛋餅大王,只是同個店面共用一個招牌,小小的字很容易就被疏乎掉,不過那都不重要,重要的是它的蛋餅真TM牛逼好吃!

忍不住這還在發育的老王,肯定是先來三盤,吃一波...

拿起厚厚的餅皮沾一下醬料來吃,第一口意外覺得這個甜醬還挺像蚵仔煎用的,

餅皮很蓬鬆、Q彈,單吃不沾醬也別有一番風味,

但是因為醬料投老王我所好,所以老王覺得沾醬吃不錯。

裡面兩顆蔥蛋鋪著滿滿的蔥,雖然是簡單的炸蛋餅,但是一體感好,

再加上喜愛的醬料,令人不知不覺就把它給嗑光了,還意猶未盡。

店家資訊

三重蛋餅大王(無名雙蛋蛋餅)

地址:新北市三重區正義南路36巷巷口

營業時間:平日 AM 6:00 ~ AM 10:30,假日 平日 AM 6:00 ~ AM 11:30

(中時新聞網)