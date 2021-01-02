在三重的正義南路上，這間超有名、連吃個蛋餅都要領號碼牌的早餐店

如果沒排隊，想吃還真有點難度...

「三重蛋餅大王/無名雙蛋蛋餅」（圖／BEEN蜂報提供）

在三重隨便抓一個路人，只要提到關鍵字「雙蛋蛋餅」，當地人一定立馬聯想到這家，可見它在「蛋餅界」受歡迎的程度...

「三重蛋餅大王/無名雙蛋蛋餅」（圖／BEEN蜂報提供）

從小老王就被教育吃早餐的重要性，於是都會尋找各地好吃的早午餐，但其實對這種在地的中式早餐老王可以說是也相當熱愛，這間常被稱呼為無名雙蛋蛋餅的早餐店，其實它可是有名字的！頂在公寓上的扛棒，就寫著三重蛋餅大王，只是同個店面共用一個招牌，小小的字很容易就被疏乎掉，不過那都不重要，重要的是它的蛋餅真TM牛逼好吃！

「三重蛋餅大王/無名雙蛋蛋餅」（圖／BEEN蜂報提供）

忍不住這還在發育的老王，肯定是先來三盤，吃一波...

「三重蛋餅大王/無名雙蛋蛋餅」（圖／BEEN蜂報提供）

拿起厚厚的餅皮沾一下醬料來吃，第一口意外覺得這個甜醬還挺像蚵仔煎用的，

餅皮很蓬鬆、Ｑ彈，單吃不沾醬也別有一番風味，

但是因為醬料投老王我所好，所以老王覺得沾醬吃不錯。

裡面兩顆蔥蛋鋪著滿滿的蔥，雖然是簡單的炸蛋餅，但是一體感好，

再加上喜愛的醬料，令人不知不覺就把它給嗑光了，還意猶未盡。

店家資訊

三重蛋餅大王(無名雙蛋蛋餅)

地址：新北市三重區正義南路36巷巷口

營業時間：平日 AM 6：00 ～ AM 10：30，假日 平日 AM 6：00 ～ AM 11：30

(中時新聞網)