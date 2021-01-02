38歲女星「小8」張允曦早年參加《全民大悶鍋》出道，過去她曾認戀才子嚴爵，4年多前閃電宣布分手，還鬧得滿城風雨。昨(1日)元旦她突然發文，開頭寫「親愛的丈夫」，粉絲以為她要宣布秘婚，看到最後才發現是給以後出現的另一半的未來情書。

小8當年因主持工作認識嚴爵，也曾一起現身蔣卓嘉大河岸演唱會，但分手時兩人鬧得不愉快，去年初周揚青以一封毀滅性分手信抖出羅志祥愛多人運動、跟旗下女藝人有染等八卦，當時小8出席活動，被問和嚴爵分手時也有做類似的事嗎？她坦言有，但僅是為了抒發心情。

小8和嚴爵4年前分手。（圖／中時資料照片）

小8透露，和嚴爵交往不到半年就分手，心裡確實許多不愉快，她承認分手信中有許多「謾罵、不公不義、不堪入耳的事」，但最後還是心軟沒公開，小8強調：「沒有要讓他一槍斃命」，現在回想都過去了，「當時情緒很波濤洶湧，我用文字記錄下來，看似是傷痕，但現在回頭看，我還是一樣漂亮、做我的事演我的戲」。

小8發文。（圖／翻攝自張允曦小8臉書）

昨元旦小8再寫信給「親愛的丈夫」，表示2020年全球都因為新冠肺炎疫情動盪不安，「也許因為這樣，臺灣的這個冬天像極了冬天，雖然還沒能與你相遇，不過我想和你說，我在遇見你之前的每一天，都在試著與自己和好，與家人關係和好」，並說自己現在忙拍戲、享受生活，粉絲則說：「我就想說我怎麼沒follow到有丈夫這件事」、「原本正要google小8老公是誰，哈哈哈」、「寫給未來丈夫的情書好美」、「丈先生今年會現身嗎？」。

(中時新聞網)