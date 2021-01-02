一艘行經新北市石門北北東31浬海域的科克群島籍「NEW PROGRESS」油輪昨天傍晚在船上發生外籍船員喋血械鬥，一名27歲緬甸籍船員遭砍傷、腸子外露，國防部海鷗救護獲報，派遣黑鷹直升機前往吊掛到松山機場送往三軍總醫院急救仍不治，據了解船上仍還有傷者，海巡署昨晚急派警艇前往戒護，欲將油輪戒護回基隆港偵辦，但由於兇案發生在公海，船員也都是外籍，且船長並未請求司法協助，因此只能讓該船離去。

據悉，庫克群島籍「NEW PROGRESS」昨（1日）傳出船員械鬥，緬甸籍船員遭砍傷、傷勢嚴重，胸部、腹部均有傷口且腸子外露，由於船員血壓下降、心跳微弱，向海巡署申請空中救援。

海巡署獲報後轉報國搜中心，國防部海鷗救護隊派出黑鷹直升機於晚間7時32分起飛，於8時47分完成吊掛人員，9時12分搜救機降落松山機場，但船員當時已無生命跡象。

海巡署原本要派遣巡邏艇前往進行戒護，並緝拿行兇嫌犯，但是經過確認，發生喋血案當下，油輪位置在彭佳嶼北方19浬處，並不在我國12浬領海內，因此並無司法管轄權，不過基於人道立場，我方還是全力協助傷者就醫。

事後海巡署聯繫船上人員後發現，因該船不屬於本國籍船隻，船員也都是外籍人，海巡署實際上並無司法管轄權，船長也未向我方請求司法協助，因此只能讓油輪離去。

(中時新聞網)