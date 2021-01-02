火箭控衛沃爾(John Wall)熬過腳傷成功重返球場，他對Stadium記者表示他的傷勢因為術後感染而惡化，甚至可能截肢。「我歷經了3或4次不同的感染，嚴重到一個程度，我是不是該砍掉我的腳了？那時候真的把我嚇醒，籃球方面的問題反而成為小事。」

沃爾2019年1月開刀移除左腳跟的骨刺，但是手術切口引發感染。後來他在家裡滑倒撕裂了左腳阿基里斯腱，至今兩年才重回球場，他開刀前的最後一場比賽是在2018年12月26日。

休兵期間沃爾從巫師被賣到火箭，以前的好友畢爾(Bradley Beal)取代他的地位，媒體又挖出他與巫師教練和隊友不和的傳聞，「這一切很難熬，但我和畢爾還有聯絡。」火箭開季前又爆出菜鳥小馬丁(Kenyon Martin Jr.)感染新冠肺炎，也連累沃爾接受隔離。

另外一位阿基里斯腱傷癒的考辛斯(DeMarcus Cousins)和沃爾互相勉勵，最終沃爾復出砍下22分、6籃板、9助攻，「我在網路看到有人說我完了，我不行了，我要證明大家錯了，我克服阿基里斯腱的傷勢回歸。兩年沒比賽，拿到這種成績真的很不錯，我可以稍微稱讚一下自己。」

(中時新聞網)