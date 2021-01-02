國登營造董座洪金富因和水電工程行林姓業者有4億元工程款糾紛，2020年7月8日在左營高鐵站附近停車場遭4名惡煞持槍強押上車，押往南投1間小木屋囚禁50小時，警方衝入小木屋時，洪金富因雙眼被矇住，警方替他解開膠帶時，洪受到些許驚嚇，脫口：「他有槍」，所幸洪男當時僅因手腳被綁有勒痕外，並未遭嫌犯毆打凌虐。

本刊調查，60歲的洪金富2020年7月8日晚間8時許，搭高鐵返回高雄後，步行前往私人停車場取車，未料卻遭4名埋伏在停車場的嫌犯持槍強押上車，直接載往南投國姓鄉一處度假小木屋。

由於洪男未依時間返家，家屬等不到人，手機也未接，後來再打手機時，卻發現洪的手機竟被人拾獲，送往鹽埕區的建國四路派出所，家屬直覺認為洪男可能出事了，急向警方報案。

警方獲報，調閱該處私人停車場路口監視器，驚見洪男遭4名男子持槍強押上車，隨即組專案小組追查，發現嫌犯駕駛的2輛Toyota座車一路從高雄駛往南投，警方兵分多路在嘉義、南投及新竹等地調查，發現林姓嫌犯（35歲）和同夥黃男、張男以及江男涉案。

洪男當時在高鐵附近私人停車場取車時，被4嫌持槍押上車。（圖／讀者提供）

警方於7月11日發現負責策畫綁人的林嫌駕車前往南投縣國姓鄉山區，於是暗中尾隨跟監至山區一處小木屋，進屋後未再出門，由於當時天色逐漸昏暗，警方研判洪男遭綁約50小時，唯恐被害人會遭凌虐受傷，於是當機立斷迅速掏槍攻堅破門。

警方進屋後，嫌犯措手不及，當場被警方喝令趴地，當時洪男被繩索反綁在椅子上，雙眼被矇上膠帶，警方趨前拍拍他的背安撫，洪受到驚嚇，當下脫口直說「他有槍，他有槍」，似乎恍神在告誡救他的警方要注意嫌犯有槍械。

警方在小木屋中查扣作案模擬槍1枝、膠帶，當時洪男放在隨身背袋中的30萬元現金還在，原來綁人嫌犯僅逼迫洪男簽下一張債權協議書，洪男順利獲救後，僅手腳有捆綁傷痕，送醫治療後當晚出院返家休息；涉嫌擄走洪金富的4名嫌犯則被依妨害自由、傷害被檢方提起公訴。

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(中時新聞網)