受新冠肺炎疫情影響，各行各業都受到巨大衝擊，許多人擔心年終不保，但有一名從事海運業的網友卻說，今年的年終獎金有10個月，羨煞眾人，但也有不少人指出關鍵缺點，跑船雖然薪水很好，但因為工作性質長期不在家，老婆很容易就跟別人跑了，想到這點，突然就不羨慕了。

一名從事海運業的網友日前在Dcard上分享，公司剛剛公布年終獎金有10個月，真是太爽了！之前一直說不確定，結果最後還是大方地給了10個月，讓原PO忍不住直呼「好爽呦！薪水馬上入袋。」

許多網友聽到10個月的年終之後，紛紛留言直呼，「現在跳槽還來得及嗎？」、「10個月的確是很讓人羨慕的數字，恭喜」、「我也好想要年終十個月」、「10個月真的很猛」、「恭喜，不過我的年終也是長榮發的，船票在手希望無窮啊」、「十個月確實很爽，我也想要」。

不過，也有網友指出「跑船雖然薪水很好，但長期不在家，很難留住枕邊人」，「我很多朋友都是跑船的，最後跑到只剩錢，老婆也跟別人跑了，賺錢讓老婆養小王，真的蠻辛苦的，只能一個尊敬」、「冒著老婆跟人跑的風險去拿這些錢？我寧願鑽研股票」、「整年下來有超過6個月要在海上漂，我可受不了。」

(中時新聞網)