今天是元旦假期第2天，根據國道即時路況顯示，截至早上9時路況大致順暢，根據高公局預估，上午國1南向楊梅-新竹系統等6路段恐車多壅塞，下午則會出現北返車潮。

根據國道即時路況顯示，截至早上9時，國道大致順暢，交通部高公局表示，預估今天的交通量為110百萬車公里。

高公局指出，預判上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，因下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

下午壅塞路段則包含北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局表示，相關疏導措施包括早上6時到中午12時國5南向高乘載管制、下午2時到晚間9時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、凌晨0時到中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

省道部分，公路總局表示，預估多以短程旅遊旅次為主，並針對國內各大風景區鄰近遊樂區路段可能有局部壅塞情形：包含台2線福隆到瑞濱路段、台2線萬里到大武崙路段、台2線關渡到淡水路段、台7線大溪到慈湖路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段及台26線墾丁路段等。

公路總局指出，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得路況與旅行時間資訊。（編輯：張芷瑄）1100102

(中央社)